看到滿滿國旗海「假不了」　北漂正妹挺韓大讚：這個民調最真實

▲李明璇出席挺韓造勢。（圖／翻攝李明璇粉絲專頁，下同）



政治中心／綜合報導

「北漂正妹」國民黨黨代表李明璇1日默默現身高雄市長韓國瑜的造勢大會，事後在臉書PO文感謝所有支持者不畏風雨，大讚看到「滿滿的國旗+紅衣，這個民調最實在！」

李明璇表示，謝謝大家不畏大雨，仍然走上凱道為韓國瑜送暖，謝謝大家讓國旗飄揚，齊聲向總統府裡的吶喊人民苦太久，「我們需要苦民所苦的總統！」

▲李明璇出席挺韓造勢。（圖／翻攝李明璇粉絲專頁）



李明璇放上一張韓國瑜即將大進場的照片，現場支持者紛紛舉起手中的國旗揮舞，「看到滿滿的國旗+紅衣，這個民調最實在！假不了、更買不到」，甚至還「熱淚盈眶n次」另外，也向沒辦法親自到場的朋友喊話，「一起分享國旗照，支持韓市長團結台灣、翻轉台灣！」

網友看到貼文後也在留言區底下分享各式各樣的國旗裝扮，有人留言，「真的熱淚盈眶，國旗海」、「太感動了。堅定不移支持韓國瑜」、「大雨澆不熄民眾的熱情，讓人感動」。

▲【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，韓國瑜跟台下民眾互動。（圖／記者季相儒攝）

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