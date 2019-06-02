　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

看到滿滿國旗海「假不了」　北漂正妹挺韓大讚：這個民調最真實

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼李明璇出席挺韓造勢。（圖／翻攝李明璇粉絲專頁）

▲李明璇出席挺韓造勢。（圖／翻攝李明璇粉絲專頁，下同）

政治中心／綜合報導

「北漂正妹」國民黨黨代表李明璇1日默默現身高雄市長韓國瑜的造勢大會，事後在臉書PO文感謝所有支持者不畏風雨，大讚看到「滿滿的國旗+紅衣，這個民調最實在！」

▲▼李明璇出席挺韓造勢。（圖／翻攝李明璇粉絲專頁）

李明璇表示，謝謝大家不畏大雨，仍然走上凱道為韓國瑜送暖，謝謝大家讓國旗飄揚，齊聲向總統府裡的吶喊人民苦太久，「我們需要苦民所苦的總統！」

▲▼李明璇出席挺韓造勢。（圖／翻攝李明璇粉絲專頁）

▲李明璇出席挺韓造勢。（圖／翻攝李明璇粉絲專頁）

李明璇放上一張韓國瑜即將大進場的照片，現場支持者紛紛舉起手中的國旗揮舞，「看到滿滿的國旗+紅衣，這個民調最實在！假不了、更買不到」，甚至還「熱淚盈眶n次」另外，也向沒辦法親自到場的朋友喊話，「一起分享國旗照，支持韓市長團結台灣、翻轉台灣！」

▲▼李明璇出席挺韓造勢。（圖／翻攝李明璇粉絲專頁）

網友看到貼文後也在留言區底下分享各式各樣的國旗裝扮，有人留言，「真的熱淚盈眶，國旗海」、「太感動了。堅定不移支持韓國瑜」、「大雨澆不熄民眾的熱情，讓人感動」。

▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會,韓國瑜大進場,韓國瑜跟台下民眾互動。（圖／記者季相儒攝）

▲【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，韓國瑜跟台下民眾互動。（圖／記者季相儒攝）

【想看更多韓國瑜六一造勢相關新聞...】

► 凱道暴雨！韓國瑜造勢登場　支持者：總統要選庶民
► 韓粉擠爆凱道、景福門　暴雨30分鐘後太陽露臉了
► 挺韓造勢狂瀉三場暴雨！15萬人不離開　嗆「換總統、比較快」

【更多韓粉力挺韓國瑜相關新聞...】

► 韓粉聚集凱道高唱《夜襲》　主辦宣布：現場突破15萬人
► 韓國瑜造勢「卡位」的100種花招：香蕉、貢糖、拐杖、小孩、便當盒
► 六一誓師大會凱道瞬爆大雨　韓粉冒雨高喊「韓國瑜凍蒜！」

ET快訊
Albee范乙霏《玩很大》躺張立東胸！穿熱褲睡姿被偷拍PO上
日職／王柏融打瘋了單場5支5　打擊率突破三成大關
午後強對流來襲！　全台12縣市發「大雨特報」警戒

關鍵字：李明璇,韓國瑜,六一造勢,2020

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文兌現跟「館長」承諾　親赴彰化襪子工廠背後有洋蔥

競選主題曲曝光！《看見未來》台味十足　「總統愛選賴清德」

李佳芬前門進，市長後門走...　韓國瑜夫婦看戲有點不尋常

李佳芬甜笑酸吳子嘉：好像住在我們家　建議他看《自卑與超越》

爭論手機民調恐作弊　賴清德：蔡總統已對我展開人身攻擊

讚韓國瑜造勢成功！吳子嘉不爆料了「我沒有要講內幕」

韓國瑜嗆「鬼混政治人物下台」　蔡英文：他替高雄市民做了什麼

看到滿滿國旗海「假不了」　北漂正妹挺韓大讚：這個民調最真實

影／韓國瑜凱道造勢聲勢大　王金平老神在在：兄弟登山各自努力

影／國民黨總統初選6/10展開　王金平：會向黨內5人小組表達意見

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！

實測限定100卡！食物能夾多少？ 豆皮熱量嚇人...她驚：難怪瘦不了

籌畫6個月！他火山口前跪地求婚 女友驚喜捧臉激吻：不是做夢吧...

2020願承擔「任何重要職務」！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

陳小春曝Jasper近況！　坦言「我沒辦法接受他再出來」

蔡英文兌現跟「館長」承諾　親赴彰化襪子工廠背後有洋蔥

競選主題曲曝光！《看見未來》台味十足　「總統愛選賴清德」

李佳芬前門進，市長後門走...　韓國瑜夫婦看戲有點不尋常

李佳芬甜笑酸吳子嘉：好像住在我們家　建議他看《自卑與超越》

爭論手機民調恐作弊　賴清德：蔡總統已對我展開人身攻擊

讚韓國瑜造勢成功！吳子嘉不爆料了「我沒有要講內幕」

韓國瑜嗆「鬼混政治人物下台」　蔡英文：他替高雄市民做了什麼

看到滿滿國旗海「假不了」　北漂正妹挺韓大讚：這個民調最真實

影／韓國瑜凱道造勢聲勢大　王金平老神在在：兄弟登山各自努力

影／國民黨總統初選6/10展開　王金平：會向黨內5人小組表達意見

住持吃早飯有護法「四面討食」　他邊吃邊餵愛貓閃瞎網

那些年，我們錯過的雅哥　Honda Accord大陸1年累計銷售破20萬台

郭台銘不靠造勢、端政見牛肉　組國政顧問團討論醫療、生育率問題

蔡英文兌現跟「館長」承諾　親赴彰化襪子工廠背後有洋蔥

妙齡港女觀光證件遺落計程車　 熱心警積極迅速找回好感動！

向救難人員敬禮！步行背運7小時　金礦山屋傷者終獲救

送禮誘騙14名女童！2年強姦26次...湖南「變態淫魔」被判死

桌下探出一顆毛毛頭！　小虎斑睡前輕喵「搖尾討摸摸」

WINNER姜昇潤「頸椎突出」急送醫！　行程喊卡道歉

粽子節來了香菇大漲　金門海巡查獲300公斤大陸香菇

2020總統選舉追蹤調查

2020總統大選國民黨黨內初選目前競爭十分激烈，韓國瑜近日喊出「Yes,I do」表態投入國民黨初選，也將於凱道參加總統選舉造勢活動；郭台銘則頻下鄉走訪基層，究竟兩大太陽目前聲勢如何？《ETto..

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

政治熱門新聞

凱道湧破40萬人？議員一句話打..

凱道4大集結！韓粉、倒扁空拍真..

韓粉造勢擠爆台大醫院！病患家屬..

韓國瑜超級大進場　他估至少50..

正妹6/1上凱道挺韓　露餡是柯..

韓粉10分鐘就多5萬　他「推算..

韓粉控抹黑神回　吳子嘉：周一公..

天都助韓　羅友志107字中肯P..

韓國瑜提取消年改　蔡英文：改革..

高市民進黨團轟韓：鬼混市長先請..

「韓國瑜是政治精算師」王浩宇：..

暴雨三度襲凱道　2張照片見證「..

主持人：韓粉若不站出來「蔡英文..

韓國瑜深夜感性道謝！韓粉：我們..

更多熱門

相關新聞

郭台銘：今天最關心陸發表的反制美國白皮書

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今（2）日上午前往南門市場與攤商學包肉粽，面對記者提問有關前一日高雄市長韓國瑜在凱道造勢情形的相關問題，郭台銘表示，現在更關心的是中國大陸國務院今早發表的《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，因為這會直接對全球經濟造成直接影響，進而對台灣經濟以及台商造成衝擊。

韓國瑜凱道造勢聲勢大　王金平老神在在

韓國瑜「發財外交」被笑　朱立倫緩頰：就是經貿外交

蔣萬安凱道挺韓　網酸：你也開始不理性了嗎？

蔡英文笑韓國瑜：又多了很多口號

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

凱道湧破40萬人？議員一句話打臉

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

認養33隻浪浪　動保員開門超驚訝

凱道4大集結！韓粉、倒扁空拍真相

台北雙載長髮妹亮點！他驚：親眼見到江湖傳說

吃雞6小時全輸　16歲少年被氣死

她帶男客進屋被「酷刑伺候」：下體狂流血

世界最危險職業！每7天有1人身亡

新婚3個月突墜亡！警偵破驚：全是丈夫設計

迪麗熱巴撕掉上衣！露出黑Bra辣翻

屁孩撞爆借來265萬名車…朋友爸心碎

男大生烏龍騎錯車　吃上竊盜官司

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

拔隱眼像驚悚片！她「眼球險被吸出」

更多

最夯影音

更多

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面