　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

一聲「是你嗎？」阮綜合醫院改選董事前夕　副院長妻遭黑衣人毆打

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼阮綜合醫院董事改選暴力 。（圖／記者洪正達攝）

▲車上前座布滿血跡。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄阮總綜合醫院在31日舉辦社員大會並改選董事，同為社員的阮姓副院長妻子在今早出門準備開車之際，被一位黑衣人問「是不是阮太太」，隨後便遭持木棍毆打，造成臉部及手腳多處外傷，緊急送往醫急救後並在中午進行手術，目前仍在觀察中，警方獲報後正全力追緝施暴的黑衣人。

阮婦女兒表示，媽媽是阮綜合醫院社團法人的成員之一，碰巧今天也是醫院召開社員大會改選董事的日子，預計選出3名董事及1名監察人，但就在早上接近8點左右，準備從興中二路的住處前往醫院開會，一名黑衣人隨即跟上詢問「是阮太太嗎？」母親回應後就被黑衣人持木棍痛毆成重傷，還好有路人趕緊報案，據該名路人描述，母親當時在車內以左手阻擋木棍，所幸人沒下車，否則後果將不堪設想。

▲▼阮綜合醫院董事改選暴力 。（圖／記者洪正達攝）

▲▼阮婦被毆打後，駕駛座、方向盤留下大片血跡。（圖／記者洪正達攝）

▲▼阮綜合醫院董事改選暴力 。（圖／記者洪正達攝）

苓雅分局警方獲報後趕赴現場協助阮婦送醫，經急診室醫護人員止血後，穿著血衣參加社團大會，阮婦的女兒表示母親是個很勇敢的人，知道社員大會改選相當重要，仍負傷出席，直到中午選出董事及監察人後，才進手術房，不過，巧合的是社員大會有多位成員沒出席，但母親出席卻遭襲擊，懷疑與董事改選有關聯。

▲▼阮綜合醫院董事改選暴力 。（圖／記者洪正達攝）

▲阮婦女兒表示，母親被襲擊與醫院董事改選拖不了關係。（圖／記者洪正達攝）

院方表示，阮婦鼻樑斷裂、左手尺骨及左大腿骨折、手術完畢後仍要觀察，警方進行調查後，查出黑衣人事前已埋伏在停車場出口，目前正調閱沿路監視器加緊追查中。

ET快訊
即／高雄規模4.6地震深夜一搖！旗山最大震度4級　網嚇醒：搖

關鍵字：阮綜合醫院,董事改選,黑衣人

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市東區診所醫師讀書會　討論醫療政策悼念林信常醫師

一聲「是你嗎？」阮綜合醫院改選董事前夕　副院長妻遭黑衣人毆打

影／人氣偶像女團AKB48 Team TP　化身一日新北女警出任務

通緝犯攜毒躲警摔落遮雨棚 當場人贓俱獲

宜蘭春遊要遊要快　補助自由行6月5日截止申請

花蓮擴大補助使用環保杯　不限品項容量每杯現場折5元

失智翁逛賣場走失　警尋獲通知家屬平安領回

污水變黃金涓滴加倍奉還　嘉藥辦再生水資源論壇

台南市資深義消陳茂雄服務50年　黃偉哲頒獎表揚

台東大學圖書資訊館　榮獲2019年全球卓越建設獎

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

蟑螂飛身上「先錄影」再告知！　下一秒朝脖子狂竄損友笑到崩潰

上班族猛扯衣服「當壽司備料」　動畫師3257張照片製療癒動畫

星巴克買一送一來了！　6月3、4日「4小時限定」快筆記

一口氣開箱100kg超夯夜市盲包！拆開竟有「這個」兩人驚呆：賺到了

日西裝男想壞壞遭發現手刀落跑 阿伯黃金左腳「神助攻」逮痴漢

7旬翁倒臥溪中警消接力急救 見胸口起伏激喊：他回來了！

大S緬甸開唱假髮掉了！　小S下秒機智反應...台下尷尬了

迪麗熱巴化身鳳久撒嬌男學員！　一秒切換嗲音...全場瞬間融化

宋仲基.張東健操肌自信心狂漲　遇到金鍾國慚愧「他不在才進健身房」

台南市東區診所醫師讀書會　討論醫療政策悼念林信常醫師

一聲「是你嗎？」阮綜合醫院改選董事前夕　副院長妻遭黑衣人毆打

影／人氣偶像女團AKB48 Team TP　化身一日新北女警出任務

通緝犯攜毒躲警摔落遮雨棚 當場人贓俱獲

宜蘭春遊要遊要快　補助自由行6月5日截止申請

花蓮擴大補助使用環保杯　不限品項容量每杯現場折5元

失智翁逛賣場走失　警尋獲通知家屬平安領回

污水變黃金涓滴加倍奉還　嘉藥辦再生水資源論壇

台南市資深義消陳茂雄服務50年　黃偉哲頒獎表揚

台東大學圖書資訊館　榮獲2019年全球卓越建設獎

韓國瑜被爆料婚外情要告了　「抗韓戰將」力挺：人生第一次支持他

法網／費德勒橫掃挪威新秀　生涯14度叩關16強

下體流膿「整個爛掉」！23歲女染淋病：都沒性行為…醫看男友嘴驚呆

日本公開賽／王星皓、林姵彣連拿B決賽第一　第3天賽程再出征

43年來不推暢銷書！東京「蠟筆屋」書店超有個性　全國倒2萬間書店它仍點燈

NBA冠軍戰／高效表現直言不可思議　西亞卡姆盼激勵非洲孩子

梅雨鋒面近逼！周六起雷雨強襲...「連濕4天」中部以北超有感

立院本會期通過109件議案　6月中加開臨時會處理《公投法》

夏于喬圓夢穿絕美婚紗　挑戰紅禮服不怕俗掉

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

地方熱門新聞

醫院改選董事前夕　副院長妻遭毆

偶像女團AKB48　化身新北女..

台南東區診所醫師讀書會　悼念林..

光華高中串聯古今中西　引領流行..

新北市警力　狂掃74.9公斤毒..

住持過世荒廢！基隆鬼廟突竄大火

瘖啞人愁坐郵局　警掏協助領到生..

花蓮擴大補助使用環保杯　每杯現..

紙糊的？800萬買房鋁窗直接掉..

污水變黃金　嘉藥辦再生水資源論..

烤鴨名店生意差　網友力挺馬上買

蔡培慧爭取6千萬　改善月牙灣水..

飼主無力照顧　馬來熊送新竹動物..

俯瞰宜蘭伯朗大道　冬山熱氣球嘉..

更多熱門

相關新聞

2男先觀察再掃射　茶館死者最後身影曝光

台中沙鹿風大茶館18日中午發生槍擊事件，2名黑衣男子在用餐時間闖入，不到1分鐘的時間內狂開26槍，目標是30歲的史姓男子，事發當時還不幸波及正在茶館內消費的一對夫婦，店外還有路人被嚇得急忙找掩護，而當場喪命的史男最後身影也曝光。

鴻海接班團隊各有戰功　郭台銘還留在董事名單中

快訊／鴻海董事會改選提名名單出爐

300公斤男減重　靠12人協力「翻身」

20惡煞砸車毆人　8嫌：「主嫌揪的」

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

即／高雄4.6地震深夜一搖！網友被晃醒嚇傻

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

女生這裡都有痣？網一看全嚇傻

見「閨密和老公街角濕吻」她怒折好友脖子

下體狂飄惡臭！8歲女童送醫挖出一堆玩具

王浩宇自爆王小姐百張照片　備份曝光

上癮更難戒！電子菸恐致爆米花肺

KARA知英退團5年「49kg→100kg」

不爽直接嗆出來！天生「撿到槍」星座TOP5

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息「出事了」

捐款再扯處理法拍　家屬：沒法拍屋

正妹撞球鏡頭太母湯　彎腰露出邪惡視角

告吳子嘉誹謗　謝震武提醒韓國瑜

怒告吳子嘉誹謗　韓國瑜向檢察官說：抱歉

肯德基神推炸雞皮　引爆萬人食慾

更多

最夯影音

更多

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

蟑螂飛身上「先錄影」再告知！　下一秒朝脖子狂竄損友笑到崩潰

上班族猛扯衣服「當壽司備料」　動畫師3257張照片製療癒動畫

星巴克買一送一來了！　6月3、4日「4小時限定」快筆記

一口氣開箱100kg超夯夜市盲包！拆開竟有「這個」兩人驚呆：賺到了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面