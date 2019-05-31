一聲「是你嗎？」阮綜合醫院改選董事前夕　副院長妻遭黑衣人毆打

▲車上前座布滿血跡。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄阮總綜合醫院在31日舉辦社員大會並改選董事，同為社員的阮姓副院長妻子在今早出門準備開車之際，被一位黑衣人問「是不是阮太太」，隨後便遭持木棍毆打，造成臉部及手腳多處外傷，緊急送往醫急救後並在中午進行手術，目前仍在觀察中，警方獲報後正全力追緝施暴的黑衣人。

阮婦女兒表示，媽媽是阮綜合醫院社團法人的成員之一，碰巧今天也是醫院召開社員大會改選董事的日子，預計選出3名董事及1名監察人，但就在早上接近8點左右，準備從興中二路的住處前往醫院開會，一名黑衣人隨即跟上詢問「是阮太太嗎？」母親回應後就被黑衣人持木棍痛毆成重傷，還好有路人趕緊報案，據該名路人描述，母親當時在車內以左手阻擋木棍，所幸人沒下車，否則後果將不堪設想。

▲▼阮婦被毆打後，駕駛座、方向盤留下大片血跡。（圖／記者洪正達攝）



苓雅分局警方獲報後趕赴現場協助阮婦送醫，經急診室醫護人員止血後，穿著血衣參加社團大會，阮婦的女兒表示母親是個很勇敢的人，知道社員大會改選相當重要，仍負傷出席，直到中午選出董事及監察人後，才進手術房，不過，巧合的是社員大會有多位成員沒出席，但母親出席卻遭襲擊，懷疑與董事改選有關聯。

▲阮婦女兒表示，母親被襲擊與醫院董事改選拖不了關係。（圖／記者洪正達攝）



院方表示，阮婦鼻樑斷裂、左手尺骨及左大腿骨折、手術完畢後仍要觀察，警方進行調查後，查出黑衣人事前已埋伏在停車場出口，目前正調閱沿路監視器加緊追查中。