喪葬捐款疑慮再扯「協助處理法拍」　家屬傻眼：沒有法拍屋

▲社會處表示，經確認家屬並無法拍屋一事。（合成圖／翻攝陳在斌臉書）

記者陳凱力／新竹報導

新竹14歲少男因父親突然逝世，「台灣急難救護協會」總幹事陳在斌發起募款，只是募款po文一發出，卻引出過去款向不明爭議，許多網友紛紛浮出要陳在斌「說清楚」，陳在斌也在網友留言回覆，已接受偵查隊調查，捐款所得除了用於喪葬費外，還會協助少年家處理法拍屋，只是社會處卻表示，從29日接觸少年家屬開始至今，都沒有法拍屋一事。

31下午，陳在斌也在提出質疑的網友留言下回覆，「台灣急難救護協會 1：50在新埔分局偵查隊接受偵查調查，會把捐款清單全部列出，讓大家知道會把這一筆錢交給案主弟弟，做專戶基金保管，讓弟弟每個月可以領取生活費用，喪葬費用全數由協會募款繳清，弟弟的爸爸的鐵皮屋被法拍，協會也會幫她繳清法拍的部分，大家對這個個案有問題疑問，可以退款，把帳號私訊給我協會，會統一退款給各位大家，退款完畢剩下金額全數交給弟弟。」

對此，新竹縣政府社會處表示，張姓少年的父親於27日往生，公所在28日前往協處處理後事，縣府社會科在29日也收到通報並讓社工前往了解，張父的喪葬費也由公所、社會處協助幫忙。對於陳男表示有法拍屋的部分，社會處表示，截至目前為止都沒接收到相關消息，張姓少年的家屬聽到自己有「被法拍」一事也覺得非常驚訝。

家屬對於陳男未經馬賽克就將張姓少年的影片po在網路上也非常生氣，更擔心陳男此舉會帶給少年未來困擾，社會處表示，陳男將未滿14歲的少年直播上網，社會處內也會就是否違反兒少法另做討論，由於目前仍在治喪期間，還是會先以喪事圓滿為首要。

新埔分局也表示，因為募款有疑慮，分局偵查隊上午才主動通知陳男到警局說明，警方只是請陳男說明募款用途跟目的而已，也未核對帳冊，由於此案已由新竹地檢署已主動立案調查，後續如有違法，地檢署也將依法偵辦。

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