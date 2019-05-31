　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

喪葬捐款疑慮再扯「協助處理法拍」　家屬傻眼：沒有法拍屋

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲喪葬捐款疑慮再扯「協助處理法拍」　家屬傻眼：沒有法拍屋。（合成圖／翻攝陳在斌臉書）

▲社會處表示，經確認家屬並無法拍屋一事。（合成圖／翻攝陳在斌臉書）

記者陳凱力／新竹報導

新竹14歲少男因父親突然逝世，「台灣急難救護協會」總幹事陳在斌發起募款，只是募款po文一發出，卻引出過去款向不明爭議，許多網友紛紛浮出要陳在斌「說清楚」，陳在斌也在網友留言回覆，已接受偵查隊調查，捐款所得除了用於喪葬費外，還會協助少年家處理法拍屋，只是社會處卻表示，從29日接觸少年家屬開始至今，都沒有法拍屋一事。

31下午，陳在斌也在提出質疑的網友留言下回覆，「台灣急難救護協會 1：50在新埔分局偵查隊接受偵查調查，會把捐款清單全部列出，讓大家知道會把這一筆錢交給案主弟弟，做專戶基金保管，讓弟弟每個月可以領取生活費用，喪葬費用全數由協會募款繳清，弟弟的爸爸的鐵皮屋被法拍，協會也會幫她繳清法拍的部分，大家對這個個案有問題疑問，可以退款，把帳號私訊給我協會，會統一退款給各位大家，退款完畢剩下金額全數交給弟弟。」

對此，新竹縣政府社會處表示，張姓少年的父親於27日往生，公所在28日前往協處處理後事，縣府社會科在29日也收到通報並讓社工前往了解，張父的喪葬費也由公所、社會處協助幫忙。對於陳男表示有法拍屋的部分，社會處表示，截至目前為止都沒接收到相關消息，張姓少年的家屬聽到自己有「被法拍」一事也覺得非常驚訝。

家屬對於陳男未經馬賽克就將張姓少年的影片po在網路上也非常生氣，更擔心陳男此舉會帶給少年未來困擾，社會處表示，陳男將未滿14歲的少年直播上網，社會處內也會就是否違反兒少法另做討論，由於目前仍在治喪期間，還是會先以喪事圓滿為首要。

新埔分局也表示，因為募款有疑慮，分局偵查隊上午才主動通知陳男到警局說明，警方只是請陳男說明募款用途跟目的而已，也未核對帳冊，由於此案已由新竹地檢署已主動立案調查，後續如有違法，地檢署也將依法偵辦。

【相關新聞】

影／少年「沒錢葬父」家人否認　爆案外案「發動募款陳男」曾暗摃

ET快訊
獨／《與惡》李大芝霸氣認女女戀！交往2年：性別不是我考慮的點
男大生約砲搞大網友肚子！家人鬧上警局才發現…是親兄妹
快訊／三重驚傳裸女5樓墜落！重摔露臺「腳踝當場骨折」

關鍵字：喪葬,台灣急難救護協會,捐款,善款,少年,中低收

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南投破大宗毒品走私案　越南進口茶葉暗藏400公斤安毒市價8億

酒駕自撞又毆打3名警員　警對空鳴3槍逮2人

快訊／三重驚傳裸女5樓墜落！重摔露臺「腳踝當場骨折」

喪葬捐款疑慮再扯「協助處理法拍」　家屬傻眼：沒有法拍屋

劍青檢改質疑二審選任制度　法務部：持續研議力求完善

士林分局警備隊長傳喝花酒　「有女陪侍一個小時」...記過調職

基隆「鬼廟」虎仔山淨因寺起火撲滅　網：遊民出入常鬧鬼

公司欠稅248萬元不繳　李姓負責人遭裁定管收

中電董座涉掏空7億重判12年　3億元交保限制出境出海

員林大潤發持西瓜刀搶婦人　兩名竊嫌被重判8年

爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　藍議員酸韓：我知你忙著選總統

酒駕撞死2人「一直減刑」判7年　男大生父痛哭：這就是台灣的法律

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

明日花綺羅不滿意孫生Size　羞談持久度「感覺他時間比較短」

北宜超狂漂移！超車失控衝向山壁　華麗自轉「車頭炸裂」保桿噴飛

女騎士「起立蹲下＋忘情擺臀」高速狂飆下秒放開雙手做體操

王彩樺跪地抱腿吳宗憲 　哭求「我的小孩還小」

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

潤娥難得大跳性感熱舞　TWICE.RV.BP的歌全都會！

星巴克買一送一來了！　6月3、4日「4小時限定」快筆記

南投破大宗毒品走私案　越南進口茶葉暗藏400公斤安毒市價8億

酒駕自撞又毆打3名警員　警對空鳴3槍逮2人

快訊／三重驚傳裸女5樓墜落！重摔露臺「腳踝當場骨折」

喪葬捐款疑慮再扯「協助處理法拍」　家屬傻眼：沒有法拍屋

劍青檢改質疑二審選任制度　法務部：持續研議力求完善

士林分局警備隊長傳喝花酒　「有女陪侍一個小時」...記過調職

基隆「鬼廟」虎仔山淨因寺起火撲滅　網：遊民出入常鬧鬼

公司欠稅248萬元不繳　李姓負責人遭裁定管收

中電董座涉掏空7億重判12年　3億元交保限制出境出海

員林大潤發持西瓜刀搶婦人　兩名竊嫌被重判8年

別人說話超白目！專家教「這樣做」怒氣秒消...你也常碰鳥事？

黃捷收恐嚇信地址「中國高雄」：我怕的是統戰侵略民主

王淨「日文全忘光」流落街頭　大啖美食被虧是吃貨

減稅紅包真的有感！超過300萬申報戶可領退稅　超過半數

楊晴自爆暗戀籃球隊隊長　空窗5年媽拿照片逼「相親」

鄭世雲行程忙翻「放棄名校」退學　經紀公司證實：他無法消化學業

法網／不敵歐洲聯軍　詹家姐妹無緣16強

本田圭佑出1萬日圓「招徒弟」　條件是：真心想拿世界盃冠軍

自願當頭燈？孔雀直撲行進中汽車　嚇歪駕駛還肇事逃逸

賴清德校園開講　砲火全開嗆韓國瑜、柯文哲「鴕鳥心態」

社會熱門新聞

新竹單親爸猝死　14歲少年沒錢..

募款少年葬父家人不知　爆募92..

送女友賣淫　軟飯男「不知她去幹..

台科大博士生樓梯猥褻！60歲婦..

大學教官偷吃馬尾陸生！摸腿深吻..

荔枝椿象卵穿腳上　她4小時才發..

韓國瑜喊告　吳子嘉：今天請趕快..

突開車門騎士猛摔！23歲男1秒..

賭場抓內鬼　男遭電刑逼供不治

晚餐掛在車上　不到5分鐘全被偷

即／三重驚傳裸女5樓墜落　腳踝..

北市夫妻雙屍命案　死因關鍵在瑞..

即／台中監獄1職員上吊　同事嚇..

慘遭開門擊落　後方重機輾頭慘死

更多熱門

相關新聞

募款少年葬父家人不知　爆募92給40

新竹縣14歲張姓少年與父親相依為命，平時靠父親打零工扶養，本月27日，父親卻因休克送醫後宣告不治，懵懂少年不知道該如何幫爸爸辦理後事，台灣急難救護協會總幹事陳在斌在臉書發出求助募款。不過，竟有曾經被救助的當事人跳出指認，對外募集92萬元整，但實際卻只拿到40萬元整。

與巴菲特共進午餐的機會又來了！起標價78萬元

因勞軍捐資料被記警告　婦聯會提告敗訴

聖母院重建蓋泳池？總主教：沒收到捐款

被控違反政治獻金法　民視董事挨罰獲判免繳

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

不爽直接嗆出來！天生「撿到槍」星座TOP5

新竹單親爸猝死　14歲少年沒錢葬父

告吳子嘉誹謗　謝震武提醒韓國瑜

肯德基神推炸雞皮　引爆萬人食慾

22歲正妹遭當街割喉　恐怖男友判死刑

蛇精男消失2年「全臉溶解」！　無P偷拍近照曝光「嚴重變形」

楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！

吸笑氣上癮　17歲女玩壞脊髓神經

KARA知英退團5年「49kg→100kg」

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息「出事了」

募款少年葬父家人不知　爆募92給40

教官偷吃陸生影片曝！柯文哲冷臉想「砍」人

與王小姐地下佳芬姊暴跳如雷　韓國瑜回應　

韓國瑜陷婚外情　「王小姐」忙著這件事

更多

最夯影音

更多

爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　藍議員酸韓：我知你忙著選總統

酒駕撞死2人「一直減刑」判7年　男大生父痛哭：這就是台灣的法律

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

明日花綺羅不滿意孫生Size　羞談持久度「感覺他時間比較短」

北宜超狂漂移！超車失控衝向山壁　華麗自轉「車頭炸裂」保桿噴飛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面