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少年「沒錢葬父」家人否認　爆案外案「發動募款陳男」曾暗摃

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▲▼新竹單親爸猝死！14歲少年沒錢葬父　2千人分享求助。（圖／翻攝自臉書／陳在斌）

▲新竹一位14歲少年的募款引發後續許多爭議，新竹地檢署也將介入調查。（圖／翻攝陳在斌臉書，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣14歲張姓少年與父親相依為命，平時靠父親打零工扶養，本月4日，父親卻因休克送醫後宣告不治，由於父親6月4日出殯，懵懂少年不知道該如何幫爸爸辦理後事，「台灣急難救護協會」總幹事陳在斌30日在臉書發出求助幫少年向廣大網友募款。不過，網路卻傳出疑似善款短少的問題，就有曾經被救助的當事人跳出指認，陳男對外募集92萬元整，但實際卻只拿到40萬元整。

陳在斌30日在臉書上po文指稱，14歲少年家住關西鎮東光里，張父靈堂則設在竹東東壩殯儀館孝恩堂，目前他已發起緊急募款，籌集少年的生活及喪葬費用，「請求各界幫幫忙，讓弟弟可以順利，讓爸爸一路好走⋯功德無量。」，文內還留下捐款帳號與聯絡電話。

只是，po文出現後，下方卻陸續湧入懷疑詐騙的留言，網友質疑，陳男過去曾為一位小腦萎縮的患者募款共92萬，但該個案卻出面指控只拿到40萬，中間的52萬去哪了？

「鋼鐵爸」阮橋本也曾在2018年12月13日發布一則影片，被募款的小腦萎縮的個案林男在片中表示，陳男直播時對外宣稱給他92萬，但自己只拿到40萬，直播結束後陳男就把52萬拿回去。林男當場質問陳，陳回答他要高調處理，讓人家覺得他很厲害，可以募到這麼多錢，陳還交代林，如果有人詢問，要回答拿了92萬。

▲募款助葬父家人全不知！再爆募92萬只給40　總幹事陳男神隱？。（圖／翻攝臉書）

▲▼受募款的小腦萎縮患者林男向阮橋本表示，只有收到40萬元善款，陳在斌也提出結案確認書表示，已經與林男溝通完畢。（圖／翻攝阮橋本臉書）

▲募款助葬父家人全不知！再爆募92萬只給40　總幹事陳男神隱？。（圖／翻攝臉書）

陳男也在阮橋本的PO文方回覆，實際收到款項是53萬5730元(另有棺材、靈骨塔等喪葬專款23萬)，扣除代墊房租6萬、林男捐款共79200，但由於金額與原先的92萬差異太大，也讓網友不買單陳的說法。

ET Today記者實際打電話向陳在斌求證，但電話卻進轉接語音信箱，縣政府社會處也表示，經過協調，14歲少年的母親也願意照顧少年，關係親密的親戚也都住隔壁而已，且原本少年家就是社會處列管的個案，請外界放心少年的生活與安置。社會處也呼籲，民間發起自發性募款，縣政府不便介入，不過由於募款可能會有些無法預期的問題，所以還是建議民眾冷靜處理。

▲募款助葬父家人全不知！再爆募92萬只給40　總幹事陳男神隱？。（圖／翻攝臉書）

▲▼網路不斷出現質疑的PO文。（圖／翻攝臉書）

▲募款助葬父家人全不知！再爆募92萬只給40　總幹事陳男神隱？。（圖／翻攝臉書）

張姓少年父親的雇主，協助少年處理喪事，他表示，不知道陳男從哪裡得知消息，也未請他募款，陳男來靈堂的時候，自己剛好短暫離開，陳男卻利用少年懵懂不懂人情世故，直接說「弟弟，你們是不是需要幫忙」然後就開始直播，少年的家人與老闆都不曉得就這樣被直播發起募款，直到收到朋友傳來的line才嚇到，而且留言下方還有網友不斷回覆1000、3000、6000等匯款金額，更是讓他趕緊連絡縣政府幫忙，希望對他趕快停止募款行動。

社會處表示，依公益勸募條例規定，私人發起募款，必須要先向衛服部申請募款字號，也不能先募款再申請，且家屬也未委託他們對外募款，社會處表示，若真的要募款，還是可透過教育部的專用募款窗口：https://www.edusave.edu.tw/donate_detail.aspx?s=3303&ss=108-02684

由於該募款一事已引發許多爭議，新竹地檢署也主動關心此案，介入調查。

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關鍵字：募款,台灣急難救護協會,陳在斌

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