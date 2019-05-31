三度酒駕害兩命「賠3屋少判3年」　死者父哭紅臉：換不回我兒子的命

▲陳男三度酒駕撞死身為獨子的彭姓男大生，以及原本即將步入結婚禮堂的鄭姓女護理師。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

台中大里酒駕兩死命案，肇事駕駛陳瑞盈三度酒駕撞死彭姓男大生及鄭姓女護理師，訴訟期間過戶3間公寓賠償760萬元，本月30日被依酒駕致人於死等罪判處7年有期徒刑。但因為這3間房達成民事和解，原本檢方起訴請求判處10年，但法官最後只判7年，讓彭父聽了實在無法接受，「他（陳男）當初就說要把房子變賣，來賠償我們受害家屬，就過一間套房給我，但是任何賠償都是沒有意義的，換不回我寶貴兒子的性命了。」

48歲的陳男2018年3月曾因酒駕拒測遭吊銷駕照，同年11月又在台中市南區酒駕被逮，事後判刑3個月，今年2月2日凌晨他第三次酒駕上路，先是在南投中寮與朋友喝了一瓶紅酒，接著開了33公里的車來到大里區國光路二段，一路蛇行、超速、闖紅燈，甚至逆向1公里連撞5輛汽車、3台機車，導致21歲的彭姓男大生和25歲的鄭姓女護理師喪命。

鄭女的男友難過地說，女友是一個很善良的人，曾託夢給他和媽媽，雖然兩人已在今年2月9日完成冥婚，但心裡還是放不下，「她叫我不要抽菸、不要喝酒，叫我生活要好好過、要照顧家裡，還穿著白色婚紗幫我擦汗，希望我再找別人好好過日子。讓我難忘的事實在太多了，喜歡她的優點很多，不然怎麼會在一起4年？」

▼▲車禍現場到處都是車輛散落的零件，可以想見撞擊力道究竟有多大。

而另一名死者彭姓男大生則是家中獨子，如今肇事的陳男被判處7年有期徒刑，彭父根本無法接受，「（妻子）每天只有以淚洗面，根本沒辦法睡覺，都只能用鎮定劑、安眠藥（幫助入睡）。（陳男）把兩條年輕的生命就這樣給斷送了，留給我們家屬是一輩子永無止盡的折磨」，之所以可以少判3年，其中一項原因是駕駛在民事賠償部分過戶3間房子，另外還給了30萬、50萬元的現金，加一加大約賠償760萬元。

彭父提到，陳男當初有說要把房子變賣，目的就是要用來賠償受害者家屬，後來真的過戶一間公寓套房給他，「但是任何賠償都是沒有意義的，換不回我寶貴兒子的性命了。判10年、7年或是5年，對我們來講已經沒有實質上的意義，我們只希望他這一次在牢裡，能真的好好反省。」

▼彭父出庭聆聽審判結果，一度哭到整張臉脹紅，情緒瀕臨崩潰邊緣。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

▼鄭女的母親一邊哭一邊顫抖著說出對女兒的思念，「我好想她」，讓現場人員聽了也忍不住鼻酸。

相關新聞

►酒駕撞死2人僅判7年 男大生父痛哭「一直減刑」：這就是台灣的法律



►駕照被吊還上路！撞死男大生、護理師 酒駕累犯下跪磕頭判7年

● 飲酒過量，有礙健康

● 開車不喝酒，喝酒不開車