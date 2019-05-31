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肇逃「一律1年起跳」不得罰金！大法官認定違憲　釋字777號出爐

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▲▼臨檢,交通隊,違規,罰單,摩托車,機車,警察,交通警察。（圖／記者周宸亘攝）

▲肇逃不分輕重法定最低本刑1年，不得易科罰金，被大法官認定違憲。（示意圖／當事人與文內無關／資料照）

記者柯沛辰／台北報導

車禍案件中，即使駕駛人無過失或車禍不嚴重，但只要離去，仍屬刑法中的「肇事逃逸」，得面臨最低1年以上刑期。案經部分法官、被告聲請釋憲後，司法院大法官會議31日作出777號解釋，認為刑法規範「肇逃」語意不清，部分違反憲法明確性，而且刑度有過苛之嫌，因此宣告「非因駕駛人之故意或過失所致事故」而被處罰者違憲，立即失效。

本次聲請釋憲者共有19件，除了3件是被告聲請以外，其餘16件都是各地方法院法官聲請。

其中一例，是聲請人2014年開車在路口右轉，遇到一名蕭姓男子騎腳踏車逆向碰撞，所幸車禍輕微，對方僅右手肘、右膝擦傷，而他也立即下車關心傷者，將自行車扶正、撿拾掉落物，但沒等警方到場就逕自離開。

法院審理時，未鑑定聲請人有無過失或故意，直接以肇事逃逸論罪，雖然法官有幫忙減刑6個月，但肇事逃逸法定最低本刑1年，不符易科罰金標準，最終判刑6個月確定。

▲▼警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／ETtoday資料照）

▲大法官認為，肇逃一詞規範範圍模糊，有違法律明確性（圖／資料照）

大法官認為，刑法所規範的「肇逃」語意所及包括「因駕駛人之故意或過失」或「非因駕駛人之故意或過失」兩者，但後者既無過失或故意，是否仍構成「肇事」，非一般民眾可以預見或理解，已經違反法律明確性原則。

大法官指出，1999年原本的條文版本為「致人死傷而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑」，確實沒有違反比例原則。但2013年修正相關規定後，一律處「1年以上7年以下有期徒刑」，讓情節輕微者無從易科罰金，顯然有過苛之嫌，不符憲法罪刑相當及比例原則，應自本解釋公布之日起2年內失其效力。

解釋公布後，法院仍應依法審判「有故意或過失」、「無情節輕微」的肇逃駕駛人。但若涉及上述無過失或情節輕微者，法官可以釋字第777號來解釋，在修法前裁定停止審理。

▲▼商業事件審理法草案初稿記者會，秘書長呂太郎致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲司法院秘書長呂太郎說明釋字777號解釋。（圖／記者林敬旻攝）

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關鍵字：肇事逃逸,釋字777號,大法官,違憲

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