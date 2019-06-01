借200多萬休旅車來開過癮　撞車頭毀「他無駕照」嚇呆：保險會賠嗎？

▲18歲男子無照開友人的休旅車過癮，路口卻撞車，車頭毀損嚴重。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

剛滿18歲的陳姓男子還沒考駕照，就跟友人借來白色休旅車凌晨在太平區開車過過癮，結果疑似對交通號誌不熟悉，在閃黃燈路口撞上紅色小客車。雖然對方是閃紅燈未先停車也違規，但陳男懊惱的是，朋友的車恐怕因為他無照駕駛釀禍而無法理賠。

太平警分局5月31日凌晨2時許獲報，太平區宜昌路、溪洲路口發生2車碰撞車禍，警方到場後發現，白色休旅車及紅色小客車車頭均毀損，白車駕駛18歲陳姓男子與紅車駕駛27歲陳姓女子均受些微擦傷，經酒測排除酒駕，但白車陳男卻尚未考取駕照，明顯無照駕駛。

▲▼休旅車與小客車路口未減速碰撞。（圖／記者李忠憲翻攝）

2名駕駛均向警方說，當時開車直行，才到路口就被對方撞上，根本反應不及。而陳男更說，車是他朋友借他的，如今車撞壞，保險可能不理賠讓他十分懊惱。

警方經現場採證並調閱監視器畫面，發現肇事路口當時均呈現閃黃及閃紅燈，初判白車到閃黃燈路口未減速，紅車到閃紅燈路口未先停車才釀禍。

太平分局表示，肇事原因仍有待釐清，無照駕駛釀禍，在強制責任險部分不受影響，但個人加保的保險就有可能會影響。除呼籲用路人切勿無照駕駛，加強取締無照駕駛行為，並對民眾加強交通安全宣導，以維用路人安全。

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