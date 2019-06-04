賴清德拋「不會宣佈台灣獨立」　蔡英文酸：他前後有很多不同說法

記者吳奕靖／高雄報導

前行政院長賴清德在高雄的新書分享會當中，又再一次清楚表明，民進黨在1999年發表《台灣前途決議文》後，確認台灣的政治現狀為主權獨立的國家，名字叫中華民國，民進黨執政不會宣布台灣獨立，即便陳水扁、蔡英文總統都不曾宣布獨立，就算自己未來當上總統也不會。面對這樣的說法，蔡英文總統表示：「他前後有很多不同的說法」。

▲賴清德表示自己不會宣布台獨，總統蔡英文說：「前後說法很多」。 （圖／記者吳奕靖攝）

一聽到記者問到賴清德表示自己不會宣布台獨，蔡英文似乎不知道該怎麼回應，先是頓了一下「喔！」，「要怎麼講呢？台灣獨立這件這事情，他前前後後都有很多不同說法，所以我們也是希望他整理一下，講出一套完整的說法。」

▲賴清德表示自己不會宣布台獨，總統蔡英文說：「前後說法很多」 。（圖／記者吳奕靖攝）

賴清德再一次表述自己未來不會宣佈台灣獨立，是在4日參加自己的新書分享會上，當時他說，外界對於民進黨宣布宣布台灣獨立始終「霧煞煞」，民進黨在1991年的黨代表大會中曾宣示，如果民進黨執政後就要推動制憲正名，這就是社會上所了解的台獨黨綱，但1997年前黨主席施明德率團訪美後，確認了日後部會宣布獨立，1999年黨代表大會中確認台灣已經是獨立的實體，他的名字叫中華民國，宣布獨立與否都需要全體人民共同決定。

賴清德說，陳水扁根據「台灣前途決議文」當選總統，沒有宣布台灣獨立，蔡英文總統也沒有宣布台灣獨立，「我當選總統也不會另外宣布台灣獨立」。他所謂的「務實台獨」，除台灣前途決議文的內容，「現在年代的政治人物要當工作者」，要發展經濟，建設國家，造福人民，壯大台灣，這是最重要的，「當哪一天，台灣人民在做決定的時候，會因為台灣比中國好，而選擇台灣」。