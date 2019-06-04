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妙天挺韓國瑜原因曝光！　蔡正元：出錢出力幹部忙到病倒骨折

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▲▼妙天,韓國瑜。（圖／ETtoday資料照、記者賴君欣攝）

▲妙天、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照、記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜1日出席的「決戰2020，贏回台灣」凱道造勢活動圓滿落幕，主辦單位宣稱現場人數達40萬人。但前國民黨立委蔡正元4日爆料，妙天創立新政黨叫「國會政黨聯盟」，簡稱「國會黨」，這次凱道造勢，妙天全黨總動員出錢出力，幹部忙到人仰馬翻，有的病倒有的骨折，而支持韓國瑜的原因就是「要讓中華民國活下去」。

蔡正元在臉書表示，妙天成立政黨後，沒有先花大錢在黨務和選舉，卻全黨總動員出錢出力，幫韓國瑜舉辦6月1日凱道大會師，「這場挺韓大會師所有經費，全部是妙天主席張羅的，他本人及所有幹部，在短短十幾天內籌備，忙到人仰馬翻，病倒的病倒，骨折的骨折，傷兵遍野，卻沒有一個人上台講話，把所有亮相的機會，都給挺韓人士和韓粉。」

蔡正元指出，妙天被問到支持韓國瑜的原因直說「要讓中華民國活下去，他會傾全力支持，任何能讓中華民國活下去的人」；回顧1950年3月，蔣介石已說「中華民國已經滅亡」像個「殘存國家」，英文叫Rump State，但1958年8月蔣介石又在八二三砲戰，讓中華民國活下來，「2000年陳水扁時代開始，中華民國也開始昏迷；2008年馬英九時代，中華民國好不容易甦醒，但還是半睡半醒；2016年蔡英文當政，中華民國徹底昏迷。」

2020總統大選將至，蔡正元說，「2020年中華民國有機會再醒來，但要看誰當總統，能清醒的讓中華民國醒起來、站起來、活下去。」

▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會,韓國瑜台上畫面。（圖／記者季相儒攝）

▲【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會。（圖／記者季相儒攝）

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關鍵字：妙天,韓國瑜,蔡正元

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