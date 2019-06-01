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1萬多名台大生今畢業！　管中閔送學生「8個字」面對改變的世界

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▲▼ 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台大今天1萬多名學生畢業。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學今（1日）舉辦畢業典禮，這次也是台大校長管中閔上任以來第一次出席畢業典禮。管中閔致詞時表示，今天是一個屬於大家的歡樂日子，「各位同學，恭喜你們畢業了；各位家長，恭喜你們終於可以放下心頭的一件大事、不用繳學費了。」讓台下學生及家長一陣歡呼、掌聲。

台大107學年度應屆畢業生學士班共有4911名、碩士班4785名、博士班507名。台大今年畢業典禮以「堅持理想 創造未來 改變世界」為規劃主軸，期許畢業生成為新時代的領袖人才，為世界做出貢獻。典禮也邀請醫師連加恩擔任貴賓，勉勵畢業生。

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▲▼ ２０１９台大畢業典禮 。（圖／台大提供）

▲校長管中閔期許學生，「敢於挑戰，勇於改變」，開創出不一樣的人生。（圖／台大提供）

管中閔致詞時提到，從2010到2019十年是一個階段，這十年是各位的黃金年代，學生從青澀懵懂的少年，逐漸發育成長，學習知識，形塑人格，如今成為具備相當專業知識的青年。「但看到各位發光的臉龐，我心中有著不同情緒，有點擔心，擔心大家是否知道人生的道路並非一片平坦，社會其實充滿了壓力和挑戰；但我也非常羨慕，羨慕大家有機會盡情書寫自己的未來，而未來充滿無限可能」。

管中閔指出，過去十年，正是世界快速變動，充滿驚奇的十年，回到2010，全球剛經歷過金融海嘯衝擊，美國經濟正處於蕭條，歐洲又陷入主權債務危機，西方先進經濟體似乎搖搖欲墜；在國際政治方面，藉由智慧手機和社群軟體的力量，民眾所發動的「阿拉伯之春」席捲了中東和北非地區，許多獨裁政權不旋踵就灰飛煙滅；一時之間，西方標舉的民主體制似乎光明在望。

管中閔說，再過兩年，就是大家步入高中的 2012 年，許多新事物開始浮現；那一年，Uber推出Uber X，共乘（享）經濟開始普及；Stanford 兩名教授成立了線上課程平台 Coursera，揭開了新教育型態的序幕；在台灣，台大資工系畢業同學也在同一年推動創立了，展現了年輕世代對開放政府與開放資料的視野和行動力；這些和許多新創事物，都具有改變時代的意義，世界的變動有時帶來美好，有時卻帶來悲傷。

▲▼ 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台灣大學今（1日）舉辦畢業典禮 。（圖／記者崔至雲攝）

管中閔又提到，2015年開始，原本黯淡的西方經濟開始逐漸復甦。但在當年9月一張敘利亞男童Alan Kurdi伏屍海灘的照片，震撼了全世界，當大家興高采烈步入台大的時候，Alan Kurdi生命卻停止在地中海的海上；不僅如此，很多經歷了阿拉伯之春，原以為光明在望的一些地區（如敘利亞），正陷入長期內戰與難民流離失所的深淵。

管中閔帶領學生回憶，過去四年間目睹著世界的變動，從英國脫歐，到最近中美貿易戰白熱化，世界經濟秩序正在重組，而從東歐到南海，許多地區仍處於政治動盪和軍事衝突的邊緣，但在科技方面，機器與生產方式越來越聰明，人工智能也越來越強大，新的經濟模式，新的金融科技，新的影音、教育和資訊平台如雨後春筍般出現，這些新模式為多數人帶來了許多衝擊，而且正在改變我們的社會結構與政治體制。

「各位同學，過了今天的歡樂日子，你們就要離開學校的舒適圈。迎接你們的，不會是一個風平浪靜的世界，而是一個繼續以驚人速度改變的世界。你們無法置身於變局之外，所以只能挺身迎向改變。這就是我希望在這個時刻送給大家的兩句話：敢於挑戰，勇於改變。」管中閔說，在未來，需要有敢挑戰成規和舊法的堅強心態，也要有勇於改變自己、改變社會的決心，給自己這樣的要求，堅定前行，你們一定會開創出不一樣的人生。

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關鍵字：台大,畢業典禮,管中閔,畢業證書,畢業生

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