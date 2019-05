1萬多名台大生今畢業！　管中閔送學生「8個字」面對改變的世界

台灣大學今(1日)舉辦畢業典禮。今年除了是台大校長管中閔上任以來第一次主持畢業典禮外,台大也邀請曾自願到非洲服外交替代役的醫師連加恩致詞,他致詞時以「Some Important YES in My Life」5個「YES」與學生分享,勉勵畢業生。