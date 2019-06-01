雙軌訓練旗艦計畫第四屆畢業典禮　崑大璀璨登場

▲「雙軌訓練旗艦計畫」的第四屆275位應屆聯合畢業典禮，勞動部次長林三貴與台南市長黃偉哲也親自出席祝福。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署、台南市工商策進會，在崑山科技大學，為雲嘉南地區「雙軌訓練旗艦計畫」的第四屆275位應屆畢業生舉辦聯合畢業典禮，勞動部次長林三貴與台南市長黃偉哲也親自出席，祝褔所有的畢業生畢業，期許在職場上扮演好自己的角色，遇困難能堅強以對，進而展翅高飛，場面感人溫馨。



「畢業不失業」！勞動部次長林三貴說，雙軌計畫提供學生一邊讀書一邊在企業實習，理論與實務兼俱，不僅政府補助一半學費，實習訓練時也有訓練津貼，且努力4年可獲得畢業證書、結訓證書與專業職能認證等3張證書，畢業後企業留任率高，就業率超過9成，近3年雲嘉南轄區雙軌生就業率更突破96％以上，一次滿足學子畢業與就業兩個願望，創造雙贏。



黃偉哲市長肯定雙軌計畫「做中學、學中做」的訓練模式，可為企業培養儲備幹部，解決找不到人才的問題，讓人才不僅與產業「零時差」，也減少「學用落差」的問題。未來台南市政府也會持續與勞動部密切合作，讓雙軌計畫能繼續擴大向下扎根，加強與產學界的連結，精進人才培育，讓更多青年學子受惠。

台南市工商發展投資策進會總幹事范思筠表示，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與台南市工商策進會攜手合作，共同推動雙軌訓練旗艦計畫已邁入第8年，協助了1343位青年學子參與「雙軌訓練旗艦計畫」，加入就業就學的行列。有如此的好成績必須要感謝全台南市參與執行「雙軌訓練旗艦計畫」的大學及企業們，有大家的共同努力及付出才能有今日的成績。