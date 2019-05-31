小巷阻救災！父提水滅火天花板塌陷火海　禮儀師女兒忍悲善後

▲苗栗縣頭屋鄉1棟3層樓加蓋的透天民宅失火，造成屋主徐姓男子命喪火窟。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭屋鄉中山街1戶透天民宅，31日凌晨2時許發生火警，1名47歲徐姓男子疑似提水桶自行滅火，陷火海成焦屍，老母遲等不到兒逃出來，而死者當禮儀師的女兒得知噩耗趕回家中，強忍悲傷善後。

苗栗縣消防局31日凌晨2時許接獲通報，頭屋鄉中山街一間3樓透天厝頂樓加蓋鐵皮屋傳出火警，立刻派遣人員前往搶救，消防人員抵達現場時發現火舌已蔓延至隔壁2間民宅，由於起火現場處於狹小巷弄間，大型消防水車無法進入，造成搶救困難，只能以水帶接駁方式來滅火。

▲由於起火地方巷弄狹小，大型水車無法進入，造成搶救困難。（圖／記者黃孟珍翻攝）

消防隊員花了1個半小時終於把火勢滅，但在起火民宅3樓，發現1名徐姓男子來不及逃出，已經沒有生命跡象。而徐男的女兒目前在苗栗1間禮儀公司擔任禮儀師；得知這噩耗時，強忍悲傷，等待消防人員撲滅火勢後，才進入火場將父親大體接出，也幫助父親走完人生最後一程。

消防分隊表示，失火面積將近70坪，至於詳細起火原因，還有待調查中。

▲徐姓男子年邁的老母親站在火場門口，只能無助的望著漆黑一片的房子。（圖／記者黃孟珍翻攝）