1100元盲包送原味絲襪！「水蜜桃蹦出」男PO影：手感不錯　網喊賺到了

▲原PO哭笑不得表示，也可當作紓壓小物！（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

網搜小組／綜合報導



近日夜市「盲包」風潮夯，業者秤重販售，吸引不少民眾挖寶趣！一名男網友也興沖沖花了1100多元買盲包，豈料打開後超傻眼，竟是一顆粉色蜜桃臀和原味絲襪。他也自拍擊臀影片自娛，幽默直呼「打起來手感不錯」，掀起老司機們笑虧「賺到了！」

「有沒有開過什麼很瞎的東西可以分享一下的？」一名男網友在臉書《爆怨公社》崩潰表示，日前逛街看到盲包攤販，一時好奇心想挖寶，東翻翻西找找，索性挑中一個包裹去秤重，結果要價1100多元，最後決定帶著實驗精神買看看。

原PO回家後，興奮打開包裹查看，映入眼簾的寶物令人好害臊，「我開到這個情趣大屁股，還有一坨看起來像原味絲襪的東西」，他內心忍不住咒罵，花了千元買到無用之物，「懂行情的人可以告訴我，我有沒有賺嗎？」

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▲其他網友分享戰利品，讓人欲哭無淚！（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

該文章一出引發老司機暴動，歪樓直呼「你用的到，小賺不賠」、「耐用就回本啦」、「賺，去外面套一次1100起跳，除非你喜歡玩阿罵」、「這是賣屁股賣到這邊來了」、「裡面不會有乾掉的嘉明吧」、「我覺得這年底交換禮物很好用」、「原味絲襪什麼味道？」、「那個洞是…可以使用的嗎？」對此，原PO笑回，「可以使用的，而且還有兩個洞」，更PO拍下「拍臀」影片，忍不住自嘲「只少它還可以當舒壓玩具…打起來手感不錯」。

▲原PO拍影片，笑稱「打起來手感不錯！」（圖／翻攝自臉書爆怨公社）