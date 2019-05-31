韓國瑜以「公訴」告吳子嘉有原因？　姚立明：恐成懸案

▲韓國瑜赴北檢按鈴控告吳子嘉。（圖／翻攝直播）

政治中心／綜合報導

美麗島電子報董事長吳子嘉30日爆料，高雄市長韓國瑜與「新莊王小姐」有10年地下情，還育有一女。韓國瑜31日北上到台北地檢署按鈴聲告。對此，國會觀察基金會董事長姚立明認為，韓國瑜選擇以公訴提告吳子嘉，對個人較有利，恐怕形成懸案。

姚立明在政論節目「新台灣加油」中表示，韓國瑜面對外遇生子、買房給生活費這麼具體且嚴重的指控，若不提告很難面對選民，且隔天6月1日就是凱道造勢活動，「可是韓國瑜選擇了一條對他比較有利的提告路徑，他選擇用公訴的方式來提告」，而不是自訴的方式來提告。

姚立明認為，「有可能形成一個卡住的懸案」，如果是自訴刑事案件誹謗案，那原告就要提出被告誹謗的證據，除了要提出吳子嘉曾在公共場所所講的內容之外，「換句話說原告，也就是韓國瑜，要找王小姐來提證，換句話說韓國瑜自己要把王小姐找來證明說，這個吳子嘉講的是謊言，或者他要找黃文財出來證明，吳子嘉講的是謊言，或者他找其他的證據來證明，他說的謊言，可是如果告到公訴檢察官那裡去，也就是檢察官主導辦案，檢察官就成為調查主責的人」。

姚立明說明，檢察官的偵查程序非常簡單，由檢察官調查證據，檢察官來傳黃文財、王小姐，以及所有跟這件事情相關的證據，吳子嘉希望檢察官傳的證人，檢察官也要想辦法去傳，「我相信最關鍵的證據，只有兩個，王小姐跟她的小孩」，王小姐被檢察官傳喚又不能說謊，否則就要背負偽證罪的責任，但若王小姐生病或人在國外，短時間無法回台，甚至等到2020總統選舉結束再回國，「那這個案子怎麼辦下去？」