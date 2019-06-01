高嘉瑜建議韓國瑜「這件事」一起告吳子嘉：這才是最大的風暴



記者葉國吏／綜合報導

高雄市長韓國瑜昨日(5/31)針對美麗島電子報董事長吳子嘉爆料，提出告訴。對此，台北市議員高嘉瑜表示，吳子嘉之前也爆韓國瑜收了「800+500」萬的政治獻金，到現在韓國瑜還沒去告，建議韓國瑜一起告下去，免得外界認為之前這件事是不是「不敢告」？

▲高嘉瑜談及韓國瑜提告吳子嘉一事。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

高嘉瑜在年代新聞面對面（50:26起）談論韓國瑜提告吳子嘉一事，表示吳子嘉之前曾經爆料「韓國瑜在選舉募款餐會中收了1400萬元」，但韓國瑜對於這件事情都還沒提告。

高嘉瑜說，韓國瑜對於桃色風波一事告了吳子嘉，建議「韓國瑜不要分兩次，就一次告完。」主持人謝震武也補充，就是韓國瑜當初沒告，才會留下今天這種伏筆。

▲韓國瑜赴北檢控告吳子嘉。（圖／記者李毓康攝）

高嘉瑜表示，自己的意思是，「你告了這個，沒告那個，那大家會怎麼想？」她認為，外界會認為，「是不是代表你之前那個不敢告，還是承認有這件事情」，所以高嘉瑜建議韓國瑜，若已經請律師了，一定要連政治獻金這件事一起告，「因為聽起來吳子嘉背後目的不是這個王小姐這個事情，而是政治獻金」，高嘉瑜也認為，「這才是最大的風暴」。