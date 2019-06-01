「全台韓粉」今凱道大會師！韓國瑜21字喊話…引爆6萬人蓋樓：韓家軍挺你

▲高雄市長韓國瑜在臉書呼籲六月一日凱道見。（圖／翻攝自韓國瑜臉書，下同）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜1日下午2時將在總統府前凱達格蘭大道，參與「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」全國大會師活動，與全台的韓粉一起見面，預計有10萬人上凱道。活動前夕，韓國瑜也在臉書寫下21字，「熱情不破、真心不改、歡樂依舊、風雨無阻。明天，凱道見！」並且留言：「明天有哪些可愛的土包子會來？」引起萬名韓粉情緒高昂，蓋萬樓灌爆韓國瑜臉書：「全台韓家軍挺你！」

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根據流程規劃，這場全國大會師活動將從1日下午2時開始，3時10分主持人王鴻薇、王欣儀、戴錫欽登場，3時30分社團代表助講半小時，4時將播放三山造勢影片，4時10分重要代表性人士將上台致詞，包括立委、市議員、企業界代表、庶民代表，每人致詞5分鐘。

下午5時，韓國瑜將在150位旗手的簇擁下進場，然後上台致詞30分鐘，5時50分許會舉戰旗帶領所有到場的支持者呼口號，預計傍晚6時許活動結束。

造勢活動主持人王鴻薇、王欣儀、戴錫欽31日上午也特別舉行記者會，公布活動小物、國旗、紋身貼紙、礦泉水，以及輕便雨衣，同時也提醒民眾活動當天要穿紅衣上凱道，再現紅衫軍盛況。

另外，主辦單位也規劃6月22日在台中舉辦大會師，因此全台的韓粉也不只1日前往台北，也開始計畫22日到台中，熱心的民眾幫忙打點遊覽車，也預定台中大會師車輛，讓民眾全面力挺韓國瑜。

由於中央氣象局預測台北市1日可能下大雨，因此韓粉們也互相告知要準備雨具，穿雨衣，不怕風風雨雨。

王鴻薇表示，她很感慨，因為這場造勢活動是被黑得最厲害的一場，原本先被說是假的，而後又傳出摘逢國民黨黨內初選開始有人受迫動員，然而她和其他主持人一樣，都是自主意志要來挺韓國瑜，自動自發，沒有黨內壓力，根本不是什麼人動員。

為何選在凱道重現紅衫軍？王鴻薇強調，這場活動是對外，並不是對內，因此就是要讓民眾的聲音向政府發出來，而不是黨內鬥爭，誰卡誰的位置。

韓國瑜文章一出，引爆6萬2000人按讚、上萬名網友蓋樓留言：「唯一支持韓國瑜市長」、「我是中間無黨派，從沒參加政黨活動，6/1我一定會去凱道挺韓全台第一場」、「希望韓市長能莫忘初衷」、「韓粉大於國民黨」、「全台韓家軍挺你」、「韓國瑜與韓粉不是隨便被抹黑栽贓，扭曲欺負的」、「韓粉是在等待一個攻撃的號角，6/1我們盡力站出來幫忙韓國瑜」、「平常默默過日子的百姓，應該也是默默用自己的方式，表達自己對市長的支持喔」。

還有網友表示：「市長你絕對不是孤單的一個人，我們都是你背後最強的後盾，加油」、「希望市長你身體要多保重。你不孤單，你比檯面上的政治人物心靈上富有太多了，我們永遠挺你，喜歡你」、「希望看到中華民國國旗在全台飄揚，期待明天在韓總的帶領下，台灣安全，人民有錢」、「韓市長為了人民和下一代，義無反顧挺身而出，扛起重責大任」、「只有支持韓國瑜選上總統。國民黨才能大改革」。

《ETtoday新聞雲》從1日下午2時至6時，也將同步畫面，在官網、APP、臉書粉絲團全程直播，不能到場的韓粉趕快下載《ETtoday新聞雲》APP準時收看。