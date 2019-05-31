富基魚市大啖海鮮手工地瓜酥　端午節限定消費滿3000贈石門粽

▲ 石門富基魚市大啖海鮮手工地瓜酥，端午節限定消費滿3000贈石門粽。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市石門區富基漁港旁「富基魚市」，是饕客嚐鮮的好去處。端午連續假期，特別舉辦促銷活動來吸引遊客，6月7日端午節限定，生鮮水攤區單筆消費滿3000元，即贈送石門粽1袋（每袋5顆），限量500顆，數量有限，送完為止。

遊客品嚐完新鮮海鮮，返程路過走廊「蕃薯明」炭烤蕃薯地瓜攤香氣，總讓遊客停下腳步吃個碳烤地瓜，解油膩幫助消化，最後再買個伴手禮「蕃薯明地瓜酥（條）」回家，將北海岸的旅遊畫上完美的句點。

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▲▼ 石門地瓜達人許允銘，「蕃薯明」炭烤蕃薯地瓜。（圖／記者郭世賢攝，下同）

新北市農業局表示，富基魚市是北海岸著名的海鮮產地，除了知名的萬里蟹、貢寮鮑外，各式各樣從漁港直送的新鮮魚貨如海膽、龍蝦、花蟹、鳳螺、鮮魚等更是應有盡有，而目前的時節正是品嚐海膽的好時機，是夏季時節的尚青海味，新鮮的海膽除了可生食外，還可作成海膽炒蛋、海膽蒸蛋的等各式料理，不必太多調味，就能煮出垂涎的美味，令人回味無窮。

富基魚市生活家經理黃乃昌表示，為歡慶端午節，7日端午節當天，遊客只要在生鮮攤消費滿3000元，即贈送石門粽1袋（每袋5顆），限量500顆送完為止，讓遊客在大啖海鮮之餘，仍可順便品嚐知名「石門粽」的美味。

新北市漁業處長張麗珍表示，富基漁港除了以海鮮聞名外，尤其漁港北堤更是夕陽落日觀賞的最佳地點。在夏日炎炎的端午時節來港區消費餐飲，更多一份悠閒與自在，想要品嚐海鮮美食順道舒展身心嗎？富基漁港絕對是您首要選擇。

富基漁港魚產品銷售中心：https://reurl.cc/3xgV9

富基漁港a18.a19春來海鮮姊妹餐廳：https://reurl.cc/zYvQQ

富基漁港 A28.小萍小珮活海鮮：https://reurl.cc/nmzL6

蕃薯明地瓜酥-富基漁港：https://www.facebook.com/ming.stick/

▼「富基漁港」端午節限定消費滿3000贈「石門粽」。（圖／新北市漁業處提供）