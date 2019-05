她15歲成街友「被陌生人尿一身」　靠賣雜誌脫貧當上消防員

▲莎賓娜。(圖/翻攝自推特/Dr Sab Cohen-Hatton)



國際中心/綜合報導

英國36歲女子莎賓娜(Sabrina Cohen-Hatton)在青少年時期曾是無家可歸的街友,她的家庭在父親去世後發生巨變,每天都睡得不好。不過,她並未真正被難題擊垮,反而奮發向上,最終竟成為消防員,還晉升到副助理局長的職位,她過往想隱藏自己的經歷,如今卻願意大聲說出來,希望能藉此啟發更多人。

《每日郵報》報導,莎賓娜是倫敦消防隊(London Fire Brigade)的副助理局長,但回到她十幾歲時,她在紐波特市(Newport)無家可歸。為了鼓勵更多陷入困境的讀者,她把自己的經歷撰寫成書籍,也大方接受節目訪談,「我想告訴這些人,你的處境不能定義你是怎樣的人,別人也無法決定你的結果,只有你自己可以。」

莎賓娜回憶,自從父親去世後,母親情緒失控,她便決定離開家裡。當時才15歲的她就在街頭流浪,不過在兩年的街友時光中,她仍然去上課,盡力把握住自己能控制的事物。

If you missed amazing @Sab_CohenHatton this morning on @lorraine...then please read her story here xx

An inspiration https://t.co/n3yfLBobcr