街友不滿遭流鶯辱罵...狂毆後拿枕頭悶死　頭七城隍廟旁遭逮嚇歪：不是故意

▲莊男悶死周女後逃亡，巧合的是，警方最後在周女頭七之日於城隍廟旁逮到人。（資料照／翻攝新竹都城隍廟臉書）

地方中心／新竹報導

53歲莊姓街友結識一名62歲周姓流鶯，2人認識不到1星期就到周女租屋處發生關係，結束後周女向他索討600元性交易費用，但莊男付不出來，周女得知後氣得怒罵莊男三字經，甚至批他沒家教，但沒想到此舉惹怒莊男，一氣之下出拳狂毆周女，並用枕頭將他悶死。巧合的是，新竹警方獲報後，在周女的頭七之日於城隍廟旁將莊男逮捕，新竹地檢署則依殺人罪嫌起訴。

檢方調查，莊男國小肄業，有竊盜、強盜、妨害性自主等多項前科，平時居無定所，僅靠打零工維生。莊男與周女在公園交談時結識，雙方認識不到1星期，3月24日下午3時許，周女帶著莊男到自己的租屋處聊天喝酒，酒過三巡後，周女開始在莊男面前脫衣，並稱想賺取生活費，2人就在房內發生關係。

完事後，周女向莊男索取一次600元的性交易費用，後來莊男又多加碼玩了1小時，周女表示多1小時要加價100元，總共700元，但莊男身上僅有150元，想賒帳，等作完工領到工錢再補給周女，但周女不肯，隨後竟開始出言嘲諷「真不知你家人是怎樣教育你的！」還怒罵莊男三字經。

周女的舉動忍怒莊男，他一氣之下出拳狂毆周女頭部及臉部，直到手痛才停下，停下後他發現周女還有一絲氣息，竟不肯罷手，再度狂毆對方，隨後還拿枕頭往周女臉上蓋，直到她沒了氣息。

3月25日的凌晨時分，莊男怕事跡敗露，拿了兩床棉被蓋住周女屍體，隨後騎腳踏車離開。由於屍體遭兩層棉被覆蓋，屍臭味隔了幾天後才傳出去，警方直到3月31日才接獲民眾報案，隨即勘查現場並展開緝凶行動，最後根據監視錄影器迅速鎖定莊男。

警方鎖定兇嫌後，檢方也開出拘票指揮警方逮人，新竹市警局第二分局出動好幾組刑警，並在4月1日下午開始追兇，耗費了數個小時後，終於在深夜10點多，順利在城隍廟旁發現路過的莊男，當場逮捕歸案。

然而，令檢方感到神奇的是，緝兇當日正是周女頭七之日，莊男被逮後，得知是死者的頭七，嚇得說不出話，在檢方偵訊時，還不斷懇求檢方再給他一個自新的機會，並稱是一時酒後衝動，才鑄下大錯，不是故意殺死周女的。檢方將全案依殺人罪嫌提起公訴。

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