一個包30萬！女大生體驗貧窮睡三晚街頭　被迫討錢太羞辱痛哭

▲伊莎貝拉體驗貧窮生活。（圖／左翻攝IG isabellajsjamesx；右翻攝Channel 5官網）



國際中心／綜合報導

英國21歲女大生伊莎貝拉（Isabella James）平時過著奢華的生活，每年可以出國6次，不過她為了證明自己沒有公主病，便參加體驗街友感受的節目。她原本堅稱絕對不會去乞討，也認為很多街友是咎由自取，沒想到最後卻迫於情勢必須去討錢，忍不住哭了出來。

身為富商的女兒，伊莎貝拉並不清楚什麼是貧窮，她已習慣上好的生活，平時拿的都是名牌包，其中一個就要價8000英鎊（約台幣30萬元），還會固定去國外旅行放鬆。正在研讀商業心理學的她為了證明自己的能力，便參加「有錢孩子當街友」（Rich Kids Go Homeless）節目，在街頭睡了三晚。

伊莎貝拉充滿自信說道，大家總是會用外表評判她，她不希望自己看起來只是位公主。就在體驗之前，她先透露計畫，她將回收塑料與罐頭等，接著出售給超市，她絕對不會透過乞討來賺錢。

從未在街頭生活過的伊莎貝拉認為，不少街友其實只是安於現狀，寧可在原地打轉也不想做出改變，「有很多人吸毒跟喝酒，這些無家可歸的人可以做更多事情，讓自己離開街頭。」她不認同乞討的行為，「當你沒有工作時，期待有人給你錢是不正確的。」

然而，伊莎貝拉實際在倫敦東部的斯特拉特福（Stratford）生活後，竟完全改變最初的想法，她在睡袋裡度過第一晚，下面只鋪了一張紙版。直到早晨，她前往教堂領取餐點，她沒有成功收集到塑膠袋，只好試圖爭取洗車工作，但由於沒有身分證明，賺錢的途徑都紛紛落空。

▲伊莎貝拉擁有許多名牌衣服與包款。（圖／翻攝IG isabellajsjamesx）

伊莎貝拉開始感到沮喪，或許找工作根本不可行，她接著用唱歌、跳舞等方式賺錢，卻覺得感到羞辱，「我好像完全退化了。」絕望之下，她又想到一個方法，與路人分享自己的故事，設法賺到45英鎊，最後她哭著入睡。

儘管伊莎貝拉賺到錢，卻因為身分問題無法住進旅館，她決定把這筆費用拿去吃早餐，過程中她也接觸到其他街友。凱西（Cathy）在街頭流浪長達8年，她曾沉迷於毒品，與男友的孩子被當局帶走。

▲不愁吃穿的伊莎貝拉。（圖／翻攝IG isabellajsjamesx）

節目結束後，伊莎貝拉又重回舒適的生活，然而她過往的理想泡泡破了，「我一開始的想法被證明是錯誤的，我沒有意識到，原來找工作或尋覓一處可以停留的地方有多困難。」如今，她希望自己能夠幫助別無選擇的街友，或許可以敦促政府修法，讓街友較容易申請到身分證明。

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