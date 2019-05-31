繼WiFi及SD聯盟　華為重回谷歌Android Q名單

▲谷歌更新試用名單，把華為Mate 20 Pro重新放在名單上。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

谷歌先前在Android Q測試版名單中把華為除名。今日，谷歌更新試用名單，把華為Mate 20 Pro重新放在名單上，外媒推測，這或與美國政府給予華為的90天寬限期有關。谷歌暫時沒有回應。

在5月初舉辦的第11屆谷歌 I/O 2019開發者大會上，透露Android Q已在4月上線，並公佈了首批支持Android Q的廠商，包括谷歌Pixel、一加、傳音、小米、華碩、華為、索尼、諾基亞、OPPO、LG、Essential、vivo、realme等。其中華為旗下的Mate 20 Pro可以嘗鮮Android Q Beta版。

此外，華為早在3月就公告，已啟動「安卓Q」版本應用適配檢測工作。

因為「實體清單」，谷歌之前把華為Mate 20 Pro在Android Q的測試名單上除名。今天有外媒發現，之前被移除Mate 20 Pro又回來了，將繼續支持最新的Android Q Beta版。目前Android Q測試機型列表中，僅英文、德文等語言頁面有華為Mate 20 Pro存在，中文、日文等部分語言介面並沒有出現華為相關機型。

值得一提的是，包括谷歌Android在內，華為如今已經和至少4家機構、平台重新恢復合作關係，分別是：SD協會、Wi-fi聯盟、藍牙聯盟、Android Q Beta版。

▲谷歌更新試用名單，把華為Mate 20 Pro重新放在名單上。（圖／路透）