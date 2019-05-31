華為與俄簽諒解備忘錄　擴大5G網路、人工智能合作

▲華為的新系統「鴻蒙」。（合成圖／翻攝自微博、路透社）



大陸中心／綜合報導

華為公司發言人艾德溫（Edwin Diender）日前指出，目前已擴大對俄國、歐洲的合作項目；在與俄羅斯的合作領域上，已經簽署了一系列諒解備忘錄，其中5G網路的發展發揮出首要作用。俄羅斯《衛星通訊社》報導，俄羅斯維佩爾通訊公司與莫斯科電信網路都將全面使用華為設備。

艾德溫在莫斯科舉行的「初創村」（Startup Village 2019）國際大會上指出，除了5G領域發揮出的關鍵作用外，人工智慧領域也在「華為、俄羅斯」合作上發揮了重要的作用。他強調，俄羅斯市場對公司具有重要意義，因為俄羅斯每年都對華為產品擁有一定需求，且這個需求還在逐年成長。

▼英國日前使用華為的設備在倫敦、愛丁堡、曼徹斯特等6城市座開通5G。（合成圖／EE電信官網、環球時報）



《衛星通訊社》日前報導，俄國電信巨頭維佩爾通訊公司（VimpelCom）認為華為設備未存在安全隱憂，準備啟用5G，且國內的莫斯科電信網路也正在全面改用華為設備。

維佩爾通訊公司總經理瓦西里•拉察尼奇（Vasyl Latsanych）指出，公司所對設備的需求為「全球化、標準化」的規格，而其他同樣重視資訊安全的國家「也正需要這樣的設備」。他強調，雖然不曉得美國「實體清單」的情況，但華為設備已通過國內所有可能的安全檢查，不僅符合俄羅斯的安全要求，也符合全球的安全需求。