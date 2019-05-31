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「稀土王牌」9年前就亮過　黃子庭：難成貿易戰勝敗關鍵

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▲習近平考察稀土業。（圖／翻攝自新華網）

▲中國國家主席習近平考察江西稀土基地。（圖／新華社）

記者蔡紹堅／廈門報導

美中貿易戰情勢升級，近日更傳出「稀土戰」即將開打的傳言，嘉義大學財金系副教授黃子庭接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，中國在全球稀土市場有支配地位，從2010年起，就陸續有出現以「稀土制裁」來解決國際事務的聲音，但在美中貿易戰的情況下，稀土雖是重要角色，卻很難成為「決定勝敗」的關鍵因素。

▼嘉義大學財金系黃子庭副教授。（圖／黃子庭提供）

▲嘉義大學財金系副教授黃子庭。（圖／黃子庭提供）

「稀土制裁」聲不是第一次出現

黃子庭指出，早在2010年，就有中國將「稀土制裁」用於處理國際事務的聲音出現，當時中日因釣魚台主權問題產生摩擦，外媒報導，中國將以中斷對日出口稀土類金屬，來給日本施壓。雖然中國並未證實此消息，但當時日本的稀土有90.2%都是從中國進口的，可顯示出稀土的確有作為「戰略性資源」的本錢。

另外，2012年時，中國也曾以開發稀土造成環境破壞為由，採取限制稀土出口量的措施，這樣的措施，很快引起美國、歐盟、日本等對中國稀土有大量需求的國家不滿，於是向WTO提起訴訟，後來WTO也裁決中國敗訴，必須撤銷稀土出口的配額限制。

▼中日釣魚台主權問題時，曾傳出「稀土制裁」聲音。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國船隻常藉故經過釣魚台。（圖／達志影像／美聯社）

因應「稀土依賴」各有手段

「稀土制裁」的聲音出現後，許多國家都開始研究如何降低對中國稀土的依賴，除了向WTO提起訴訟，也想辦法增加稀土的開採，提升資源的儲備量，黃子庭提到，「日本2018年就在東海探測到1600萬噸的海底稀土，只要開採順利，可供全球使用上百年，是未雨綢繆的明顯案例。」

最特別的，則是歐盟以「合作代替對抗」的例子，黃子庭表示，中國限制稀土的出口後，稀土的價格瘋狂飆漲，引起歐盟對稀土供應安全的關切，「基於2020年再生能源的目標，以及對ICT產業的發展需求，歐盟對稀土的需求量非常大，但在不大量開採自身稀土資源的情況下，想擺脫對中國稀土的依賴是不太現實的。」

因此，歐盟提出了「克瓦納灣計畫」（The Kvanefjeld project），與中國的稀土公司展開多方面的合作，內容包含資金投資、技術轉移等，以保障中國稀土的持續供應。

至於中國在「稀土制裁」中有沒有獲得利益，黃子庭認為，以短期來說，稀土的價格飆漲，可以視為獲利，但稍微放遠一點看就會發現，這導致許多國家開始囤積稀土，轉向其他國家購入稀土，研究稀土的替代品，甚至從非法的途徑獲取稀土，「這些非常複雜，且有利有弊的因素加總起來，沒有辦法很單純的判斷中國是獲利或吃虧。」

▼內蒙古自治區包頭市「白雲鄂博礦區」的稀土礦床。（圖／路透社）

▲稀土 。（圖／路透社）

稀土決勝美中貿易戰？

美中貿易戰越演越烈，稀土是不是一張好的王牌，各方看法不一，但若真的要打出這張牌，中國也有幾個不同的方式，黃子庭舉例，像是限制出口配額、對稀土加工產品加徵關稅、出口許可，甚至是直接禁運。

當然，美國也意識到這個情況，黃子庭表示，美國德州的稀土處理公司近日與澳洲的稀土供應商萊納斯（Lynas）簽署了合作備忘錄，有望填補美國在稀土供應鏈的缺口，「可以發現，美國積極的在開發新的稀土進口來源，降低對中國稀土的依賴。」

黃子庭還說，美國稀土公司這幾年也積極的研究新技術，期望能從廢棄電子產品中回收稀土，「這個方式雖然還有待發展，但若真的成功，不只能減少對進口稀土的依賴，還能解決廢棄物問題，甚至成為一項新的產業。」

另外，美國本身也有豐富的稀土礦藏，只是考量環保及成本問題一直沒有開採，在特殊的情況之下，這些礦藏也能派上用場，不至於令美國面臨到「無稀土可用」的窘境。

中國在貿易戰中有很多的策略可以打，包括稀土、美國國債、人民幣的匯率，以及美國企業在中國的經營，黃子庭認為，美國對中國稀土有很高的依賴，稀土會是中國一個有力的反擊手段，但不會是決定貿易戰最後勝敗的關鍵因素。

▲稀土 。（圖／路透社）

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關鍵字：稀土,美中貿易戰,中美貿易戰,貿易戰,黃子庭

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