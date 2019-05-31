反制禁用華為員工　中國計算機學會中止與IEEE通信學會合作

▲華為。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

電機電子工程師學會（IEEE）旗下通信學會（ComSoc）日前禁止華為員工擔任審稿人或編輯，將於2020年1月1日起擔任IEEE總主席的福田敏男得知後表示「十分震驚」。此外，中國計算機學會（CCF）30日聲明，將中止與ComSoc的交流與合作，同時不建議會員向任何ComSoc主辦的會議和刊物投稿。

CCF聲明指出，IEEE曾被認為是一個開放的國際性學術組織，是一個訊息技術領域從業者的學術共同體，會員來自世界各地，包括中國。

「但此次我們遺憾地看到，其旗下的通信學會（ComSoc）竟以當地法律為由限制其會員的活動，這嚴重違背了作為一個國際性學術組織應遵循的開放、平等和非政治化的基本原則以及學術組織應遵循的基本準則，也背離了IEEE過去所倡導的價值觀和使命。」

聲明指出，從保護學者和學術共同體的角度出發，將採取如下措施：CCF暫時中止與ComSoc的交流與合作；不建議CCF會員向任何ComSoc主辦的會議和刊物投稿；建議CCF會員不參加ComSoc主辦的刊物和會議的審稿和其他學術評價活動。聲明並強調，上述行動即刻生效。

《中國青年報》報導，將於2020年1月1日起擔任IEEE總主席的北京理工大學日籍教授福田敏男，是在看到IEEE會員、北京大學教授張海霞給他的公開信時，才得知IEEE禁止華為員工任職的消息。

報導指出，從事仿生機器人研究的福田敏男是日本工程院院士、中國科學院外籍院士、日本名古屋大學榮退教授，2013年起到中國任教，他於2018年當選為IEEE候任主席，上任後將成為IEEE歷史上第一位來自亞洲的總主席。