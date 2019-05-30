周末起4天全台防大雨　賈新興PO「預測颱風活躍期」：今年有機會提前上演

▲賈新興在臉書貼出一張「預測颱風活躍期」圖表。（圖／翻攝賈新興臉書）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周六（6月1日）起至下周二（6月4日）「梅雨季」的滯留鋒在北部海面徘徊，鋒面帶上有連續的「中尺度對流系統」發展的條件，天氣很不穩定，有較大雨勢出現的機率。天氣風險管理公司總監、全台唯一災害性天氣預報士賈新興貼出一張「預測颱風活躍期」圖表，「今年看來有提前上演的機會」。

中央氣象局說，今天（30日）鋒面仍然在巴士海峽，另外風向從東北風轉為偏東風，因此在南部及迎風面的東半部地區仍有些局部短暫陣雨，其他地區較穩定，雲量仍偏多，午後在南部地區及中部以北山區有局部雷陣雨，並有較大雨勢發生的機率。

請繼續往下閱讀...

氣象局指出，溫度方面，隨著東北風減弱，北部白天氣溫也會回升，各地高溫在30度左右，感受較舒適；清晨北部低溫約22度，感受仍較涼，其他地區低溫約23至25度。

▲▼氣象局說，今各地山區留意午後雷陣雨。（圖／氣象局）

氣象局預報，周五（31日）轉吹偏南風，南部沿海在清晨有局部短暫陣雨，東部、東南部地區一整天也有局部陣雨或雷雨；中午過後在各地山區及近山區平地要留意短暫雷陣雨，有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局提醒，周六至下周一（6月3日）鋒面位於台灣北部海面，呈現近似滯留狀態，北部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，天氣較不穩定，其他地區也會有局部短暫的降雨，午後因熱力作用，有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局表示，下周二、下周三（6月5日）受西南風影響，南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；下周四（6月6日）至下周六（6月8日）台灣地區為西南風環境，各地大多為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態，惟降雨區域和強度仍有較大的不確定性。

▼周六起鋒面滯留在北部海面，各地天氣不穩定。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新氣象局預測圖顯示，周六起至下周二梅雨季的滯留鋒在北部海面徘徊，鋒面帶上有連續的「中尺度對流系統」發展的條件，幸好與台灣有段距離，不致直接影響。

吳德榮說，不過，台灣在鋒面前暖氣團內，除了悶熱，天氣也比較不穩定，西南風及地形造成的舉升作用以及午後熱對流，皆可激發局部陣雨或雷雨，有較大雨勢出現的機率；下周三滯留鋒北移，台灣天氣不穩定度降低，但午後仍有局部陣雨或雷雨的機率。

賈新興在臉書貼出一張「預測颱風活躍期」圖表表示，「梅雨季結束後實驗性的預測，氣候上當梅雨季結束後，就輪到夏季上台夏季的主角，除了太平洋高壓外，就非它（颱風）莫屬，今年看來有提前上演的機會。」

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）