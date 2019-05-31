　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

閨蜜分手！男友邀「3人行遊澎湖」冷落正宮　網激推復仇…結局爽炸

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼情侶吵架示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲男友想帶女性友人「三人行」，網友直呼渣爆！（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／綜合報導

一趟旅行綠綠的！一名女網友泣訴，端午連假本要和男友去澎湖遊玩，殊不知一位女性朋友近日分手，心情鬱卒，想要同行當電燈泡，神扯的是，男友也贊同三人行，最後原PO爆氣回嗆「不然我不要去，讓她跟你一起去」，最後男友的決定，讓她只好崩潰放生！

一名女網友在《Dcard》大吐苦水，下周端午節連假計畫跟男友去澎湖度假，船票跟飯店早在上個月就預定完成，怎料前天男友卻要求，「多訂一張船票，然後看房間能不能加床」。原PO一臉錯愕回答，加床應該沒問題，但船票一票難求，就算幸運搶到票，可能也是加班船，可能會耽誤到行程。

請繼續往下閱讀...

▲▼澎湖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲澎湖的雙心石滬美炸，是遊客們的打卡勝地！（圖／取自免費圖庫Pixabay）

男友臉色一沉，表示「那不然我們不要去澎湖了，我們改去宜蘭或是其他地方就好」，當下原PO傻眼，「怎麼可能，我票都訂了，而且行程我也都排好了。」越想越不對勁，她開始瘋狂逼問「到底是誰突然說要跟我們一才起去？」男友才支支吾吾地說，是一名要好的女性友人，「她上禮拜跟她男友分手，想出去透透氣」，希望能一起去澎湖散散心。

原PO無奈表示，雖然雙方都認識，「我不是不想讓她一起去，而是真的太臨時，我沒辦法處理」，然而男友卻露出質疑表情回嗆「妳該不會是懷疑我們有什麼，不想讓她一起去吧？」原PO則著急解釋「你這話是什麼意思？我根本就沒想過這種事，是真的我沒有辦法。」

兩人爭執未果，男友訊息甚至已讀不回，直到隔天早上，原PO嘔氣喊話「不然我不要去，讓她跟你一起去」，沒想到男友已讀秒回，「嗯，那你自己在台灣好好休息」，當下她心碎滿地，「我看了這句話心裡都涼了一半，最後我就提了分手」，而男友卻只淡淡反問，「有這麼嚴重嗎？」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

好友分手！男友邀「3人行遊澎湖」冷落正宮…結局氣炸　網罵爆：噁心死了（圖／翻攝自dcard）

▲▼原PO分手後，把船票賣給友人，網友紛紛建議要向前男友討錢。（圖／翻攝自dcard）

好友分手！男友邀「3人行遊澎湖」冷落正宮…結局氣炸　網罵爆：噁心死了（圖／翻攝自dcard）

一趟旅行看清渣男友真面目，掀起大批網友罵爆，「這該不會是那女生的陰謀吧」、「分！可以搞成這樣的男的真的沒什麼好留戀的，哪有因為其他女生分手就把自己女友擺在一旁的道理」、「當然要分手啊，噁心死了」、「女孩別傻了，這對男女肯定有問題，拋下女友和異性出門？」、「他根本不尊重你啊」、「我不能接受，想透氣不會自己想辦法哦，好想給他們兩巴掌」、「妳值得更好的，早點看清也好，別浪費時間在那男的身上了，他根本不重視你」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
快訊／酒駕再犯最重處無期徒刑　「故意犯」依殺人罪可判死刑
午後雷陣雨來襲！北中南14縣市大雨特報防雷擊、強陣風
最多正妹的2路線捷運！車廂匯聚「窄裙OL、時髦女大生」 網搶
肯德基推「只有皮的炸雞」！炸雞皮引爆食慾萬人激推：多汁爽口

關鍵字：閨蜜,分手,澎湖,正宮,男友,復仇

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

幼兒園午餐突換「三明治＋養樂多」！2孩回家狂喊餓　她月繳13K超傻眼

激情喇舌！男友傻問「妳有B肝嗎」　女尷尬癌秒噴發：不要親完馬上問

星巴克買一送一來了！　6月3、4日好友分享「4小時限定」快筆記

I罩杯女模「裸壓刺青夫」…豪球0遮掩嫩點磨背　嬌瞋3字引暴動

客點「大冰奶去冰」…工讀妹蛤一聲：要冰還是溫的？　老闆娘一招解決

他回家一看「整鍋金黃香酥塊」…老爸童年高檔零食　網餓翻：有香味的照片

背殺「蜜桃照」被酸爆！他嗆：露個臉好嗎？西施霸氣正面曝光

嫌看診太慢！醫師霸氣貼公告「請另掛他醫師」　一行小字全網笑歪：欣賞他

午後出門帶傘！北中南14縣市大雨特報　新北宜蘭「大雷雨警示」

免登入看新聞超有感！網友敲碗加碼大放送

爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　藍議員酸韓：我知你忙著選總統

酒駕撞死2人「一直減刑」判7年　男大生父痛哭：這就是台灣的法律

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

北宜超狂漂移！超車失控衝向山壁　華麗自轉「車頭炸裂」保桿噴飛

明日花綺羅不滿意孫生Size　羞談持久度「感覺他時間比較短」

女騎士「起立蹲下＋忘情擺臀」高速狂飆下秒放開雙手做體操

王彩樺跪地抱腿吳宗憲 　哭求「我的小孩還小」

潤娥難得大跳性感熱舞　TWICE.RV.BP的歌全都會！

蕭敬騰幫伴奏「照亮了我生命」　選手唱一半..王嘉爾.蕭敬騰.陳粒突上台

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

午後出門帶傘！北中南14縣市大雨特報　新北宜蘭「大雷雨警示」

免登入看新聞超有感！網友敲碗加碼大放送

瑀熙跟艾瑞絲人氣大PK！約男網友現身見面　粉絲暴動：我也要

中橫136.5K巨大路樹傾倒　雙向阻斷搶通中

房間都訂好了…男友突帶「剛單身女子」加一張床　她端午連假前下場悶爆

閨蜜分手！男友邀「3人行遊澎湖」冷落正宮　網激推復仇…結局爽炸

心門超厚！「好相處卻難交心」TOP5　射手熱情只是表面

50新創團隊集聚台大　國際產學聯盟Demo Day：為產業找新能量

1.5倍濃郁！飲料店辣模賣拿鐵「乳量加量」廣告太誠實　網暴動：買起來

改善台鐵美學！首波選定瑞芳、十分為示範站　耗資2億110年底完工

王力宏嘉賓傳是五月天阿信！主辦方宣布「他」合唱億萬神曲

日本公開賽／林姵彣50蛙晉級B決賽　將對決日本奧運國手

柳賢振7.2局無失分奪第8勝　居國聯勝投王、防禦率王

X-CUBE鬥毆停業又復業　中市警持續臨檢防鬧事

妹妹遭酒駕撞死「沒道歉」　中市議員黃馨慧：酒駕累犯應處死

午後出門帶傘！北中南14縣市大雨特報　新北宜蘭「大雷雨警示」

快訊／韓國瑜下午3點45分　從高雄到台北地檢署控告吳子嘉

林明禎：在一起了又❤　出國全被拍「左滑有亮點」網驚：太犯規！

蘋概三王喊衝領電子股反攻　台股大漲115點收復年線蓄勢挑戰10,500大關

快訊／酒駕再犯最重處無期徒刑　「故意犯」依殺人罪可判死刑

生活熱門新聞

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老..

吸笑氣上癮　17歲女玩壞脊髓神..

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息..

專利曝光！蘋果iPhone摺疊..

今天悶熱明變天　北台雷雨連4日

聚餐驚魂！過來人說真相：晚上別..

6/1起10大影響荷包新措施上..

老鳥被裁光　慣老闆嗆：約聘便宜

非洲豬瘟疫區新增北韓！

高鐵學生優惠每周393班次最低..

星巴克買一送一來了　這2天快筆..

半夜觀音山跑山！「G6男」時速..

讓蟑螂連抽「20支菸」結局震驚..

有鋒面接近！一張圖看周末雨怎麼..

更多熱門

相關新聞

連假房間都訂好了「男友突加1」她悶爆

一名女網友想趁著端午連假和男友一起到澎湖玩，行程、船票及住宿也都訂好了，卻突然被男友要求要多加一人，甚至堅持若澎湖去不了那就改去宜蘭或其他地方就好。她好奇要跟去的人是誰，一問之下竟然是男友剛分手的紅粉知己，讓她氣得拒絕「我就是不想她去」；雙方爭持不下的結果就是她退出這次的行程，加上對不要臉的男友相當灰心，只好提出分手。

她看五月天電影傷感…想起他：最後的生日禮物

送女友賣淫　軟飯男「不知她去幹嘛」

男友喇舌問：妳有B肝嗎　女冏爆

她好心供吃住　閨蜜卻與男友滾床單還懷孕了

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

新竹單親爸猝死　14歲少年沒錢葬父

告吳子嘉誹謗　謝震武提醒韓國瑜

不爽直接嗆出來！天生「撿到槍」星座TOP5

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

22歲正妹遭當街割喉　恐怖男友判死刑

肯德基神推炸雞皮　引爆萬人食慾

吸笑氣上癮　17歲女玩壞脊髓神經

楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！

教官偷吃陸生影片曝！柯文哲冷臉想「砍」人

韓國瑜陷婚外情　「王小姐」忙著這件事

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息「出事了」

快訊／SJ前預備成員爆輕生

蛇精男消失2年「全臉溶解」！　無P偷拍近照曝光「嚴重變形」

柯文哲拍桌吼　台北市政府被竊聽

與王小姐地下佳芬姊暴跳如雷　韓國瑜回應　

更多

最夯影音

更多

爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　藍議員酸韓：我知你忙著選總統

酒駕撞死2人「一直減刑」判7年　男大生父痛哭：這就是台灣的法律

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

北宜超狂漂移！超車失控衝向山壁　華麗自轉「車頭炸裂」保桿噴飛

明日花綺羅不滿意孫生Size　羞談持久度「感覺他時間比較短」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面