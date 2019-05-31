閨蜜分手！男友邀「3人行遊澎湖」冷落正宮　網激推復仇…結局爽炸

▲男友想帶女性友人「三人行」，網友直呼渣爆！（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／綜合報導

一趟旅行綠綠的！一名女網友泣訴，端午連假本要和男友去澎湖遊玩，殊不知一位女性朋友近日分手，心情鬱卒，想要同行當電燈泡，神扯的是，男友也贊同三人行，最後原PO爆氣回嗆「不然我不要去，讓她跟你一起去」，最後男友的決定，讓她只好崩潰放生！

一名女網友在《Dcard》大吐苦水，下周端午節連假計畫跟男友去澎湖度假，船票跟飯店早在上個月就預定完成，怎料前天男友卻要求，「多訂一張船票，然後看房間能不能加床」。原PO一臉錯愕回答，加床應該沒問題，但船票一票難求，就算幸運搶到票，可能也是加班船，可能會耽誤到行程。

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▲澎湖的雙心石滬美炸，是遊客們的打卡勝地！（圖／取自免費圖庫Pixabay）

男友臉色一沉，表示「那不然我們不要去澎湖了，我們改去宜蘭或是其他地方就好」，當下原PO傻眼，「怎麼可能，我票都訂了，而且行程我也都排好了。」越想越不對勁，她開始瘋狂逼問「到底是誰突然說要跟我們一才起去？」男友才支支吾吾地說，是一名要好的女性友人，「她上禮拜跟她男友分手，想出去透透氣」，希望能一起去澎湖散散心。

原PO無奈表示，雖然雙方都認識，「我不是不想讓她一起去，而是真的太臨時，我沒辦法處理」，然而男友卻露出質疑表情回嗆「妳該不會是懷疑我們有什麼，不想讓她一起去吧？」原PO則著急解釋「你這話是什麼意思？我根本就沒想過這種事，是真的我沒有辦法。」

兩人爭執未果，男友訊息甚至已讀不回，直到隔天早上，原PO嘔氣喊話「不然我不要去，讓她跟你一起去」，沒想到男友已讀秒回，「嗯，那你自己在台灣好好休息」，當下她心碎滿地，「我看了這句話心裡都涼了一半，最後我就提了分手」，而男友卻只淡淡反問，「有這麼嚴重嗎？」

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▲▼原PO分手後，把船票賣給友人，網友紛紛建議要向前男友討錢。（圖／翻攝自dcard）

一趟旅行看清渣男友真面目，掀起大批網友罵爆，「這該不會是那女生的陰謀吧」、「分！可以搞成這樣的男的真的沒什麼好留戀的，哪有因為其他女生分手就把自己女友擺在一旁的道理」、「當然要分手啊，噁心死了」、「女孩別傻了，這對男女肯定有問題，拋下女友和異性出門？」、「他根本不尊重你啊」、「我不能接受，想透氣不會自己想辦法哦，好想給他們兩巴掌」、「妳值得更好的，早點看清也好，別浪費時間在那男的身上了，他根本不重視你」。

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