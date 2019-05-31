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她看《五月天人生無限公司》…「還是會難過」　想起他：最後的生日禮物

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▲▼她看《五月天人生無限公司》…「還是會難過」　想起他：最後的生日禮物。（圖／翻攝自臉書「戀愛公社」）

▲原PO在男友去年生日時送給他五月天演唱會門票，他們一起去看演唱會，如今都停留在那段回憶裡了。（圖／翻攝自臉書「戀愛公社」）

生活中心／綜合報導

一名跟男友分手3個月的女網友，29日和朋友一起去看五月天的電影，卻突然有感而發「還是會傷心難過」，因為第一次陪看五月天演唱會的人正是她的前男友，那不是第一次送給他的生日禮物，卻是最後一次了。「觸景傷情總是難免的」，許多網友也有過類似經歷，「感同身受」、「沒事的，我都好幾年了，還是過不去。」

女網友在臉書社團「戀愛公社」發文，她總以為和男友分手後可以很瀟灑地看淡一切，但事實總比以為的還要困難。她說不管走到哪裡，只要是「曾經一起走過的地方」，腦海中就會浮現那一個人，「走到電影院，就會想到跟他一起看過的電影，聽到了熟悉的歌，就會想到曾跟他一起聽過。」

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▲▼《五月天人生無限公司》。（圖／相信音樂提供）

▲《五月天人生無限公司》演唱會紀錄片。（圖／相信音樂提供）

原PO說，雖然從分手至今都沒有流下過眼淚，但29日那天和朋友去看《五月天人生無限公司》，還是忍不住又想起曾共度一段美好時光的他，「第一次跟他一起去看五月天的演唱會，想不到也是我最後一次送他的生日禮物了。」

許多網友們與原PO一樣，是念舊的人，「甚至過了十幾二十年，妳經過相同地方一樣會想起」、「甚至過了十幾二十年，妳經過相同地方一樣會想起」、「沒事的，我都好幾年了，還是過不去」、「最長的電影」、「到了N年後，在某個地方某個時間點會突然閃過那些畫面。」

巧的是，還有幾名看過同場演唱會的網友也同病相憐，「世界巧合真的多，我也看同一場，也分了」、「跟我一樣欸，第一次看五月天也是和她，也是分手三個月」；其他網友則是安慰原PO，「時間真的會沖淡一切」、「加油」、「五迷加油」、「過兩天就只剩個屁了」、「分手千萬不要聽慢歌，要聽那種一下就可以走出來的，像我都聽《牽亡歌》」、「這麼特別，都聽《牽亡歌》。」

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關鍵字：戀愛公社,五月天,演唱會,五月天人生無限公司,電影,分手

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