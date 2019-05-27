影／搭機、搭車提早1hr出門！　萬安演習北台灣交通影響總整理

▲搭機、接機的人請提早出發，以免受到影響。（圖／記者沈繼昌攝）

記者胡順惠／台北整理報導

萬安42號軍民聯合防空演習於27至30日實施，區分北、中、南、東部、澎湖、金門、馬祖等7個地區，演習期間如有違反演習管制規定者，將依民防法第25條裁罰，處3萬元以上15萬元以下罰鍰，要搭機、接機的人請比平常提早1小時出發，以免受到影響。

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萬安演習今（27）日北部13時30分至14時舉行，演習期間桃園國際機場航班正常起降，14時至16時期間共有82航班，其中出、入境各有41航班；聯外交通部分，國道2號進入機場園區交通動線不受影響，但離開機場園區前往國道2號方向及台4線交通將進行管制。

▲萬安演習期間，高鐵聯外接駁車暫停行駛 。（圖／ETtoday資料照）

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配合演習實施，台灣高鐵表示，演習期間，高鐵各車次列車均正常行駛，車站售票及旅客進出閘門亦維持正常作業。高鐵27日下13時30分至14時於北部地區（範圍包括台北市、新北市、桃園市、新竹縣）相關區域車站之聯外接駁公車、快捷公車，以及排班計程車等，將於演習時段，配合交通管制暫停行駛。

▲台鐵演習期間維持正常行駛。（圖／資料照／記者王兆麟攝）

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台鐵表示，演習期間各列車維持正常行駛，但因為有人、車管制措施，提醒下車旅客應依憲、警、民防人員引導，實施疏散避難。台鐵說，已購票的旅客如果因為演習而延誤不及搭車，可改換其他班次或辦理退票，免扣手續費。

▲違反演習管制規定者，最高處15萬元以下罰鍰，相關規定請注意。（圖／記者屠惠剛攝）

台北捷運演習期間也正常運行，到站後旅客須暫時停留在車內。當民眾聽到防空警報響起，路上行人、正在行車駕駛就應該立即停止動作，並接受當地警察和民防人員指導進入避難處所內避難，如果剛好在搭乘捷運、高鐵及台鐵列車，不可上車，下車到站後必須依循警察或站務人員指示，在站內實施避難。

▲台北捷運演習期間也正常運行，到站後旅客須暫時停留在車內。（圖／記者季相儒攝）

桃園捷運部份，系統全線將正常運行，旅客下車後要依照捷運警察、保全、站務人員引導至模擬避難區，實施疏散避難。高雄捷運則是全線正常行駛，但捷運進站後演習期間無法出站，請旅客配合在車站內進行避難。至於捷運附屬的停車場，在演習期間會做管制，車輛只進不出。