「喬蛋」音檔曝光！　林洲民870字長文連說三次：別對威權屈服

▲柯文哲在議場爆怒摔筆，質疑台北市府被竊聽。（圖／翻攝自柯文哲總質詢直播）

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨議員簡舒培公布「喬蛋」會議錄音檔，讓台北市長柯文哲氣到在議會的備詢台上拍桌怒吼。北市都發局前局長林洲民31日凌晨在臉書PO出870字長文，連續強調3次「不要屈服威權」，同時提出4點聲明，「都發局處理大巨蛋都審的所有同仁們大家委屈了！只有我們知道，那7個月的霸凌是多麼的可惡！我們審理大巨蛋所依據的是我們的專業，以及我們對台北市民公共安全的堅持！」

林洲民在文章一開頭先提到曾擔任小學老師的母親，雖然母親已經在2003年去世，但留下來最大的資產就是教育他要做對的事，然後再把事情做好，最重要的一點就是不要對威權屈服，而30日台北市議會的議員們，熱烈討論去年11月29日在市府11樓第一準備室舉行的大巨蛋會議，因此他想分享自己的4個論點。

林洲民在第一點中提到，議員簡舒培公布的錄音檔讓他聽了十分難過，「這就是我在4月30日、5月19日的CITIZEN Lin臉書上所言，李主任（柯親信、現任捷運公司董事長李文宗）長期『惡意干涉都發局大巨蛋都審』，以及『踐踏中華民國文官體制』」；第二點是當天會議後，他有確實且清楚地轉述給都發局的同仁聽，「都發局不能也不會主動更正2018年9月20日及11月1日的兩次大巨蛋都審決議。若容留人數以7萬人通過都審，則遠雄必須以7萬人重新作環差，換言之，我反對環差及都審是兩個不同的數字。」

▼▲林洲民（下圖）對喬蛋錄音檔公布一事，在臉書提出4點聲明。上圖為大巨蛋。（圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

接著，林洲民在第三點中替都發局的同仁抱不平，「都發局處理大巨蛋都審的所有同仁們大家委屈了！只有我們知道，那7個月的霸凌是多麼的可惡！我們審理大巨蛋所依據的是我們的專業，以及我們對台北市民公共安全的堅持」；最後第四點，他又重申一次，「不會對威權屈服！」

林洲民也不忘在文末向台北市民們喊話，30日議事廳裡的「熱烈對話」當然無關竊聽，最重要的是討論攸關大巨蛋的公共安全，「我認為，從今天開始，經過昨天（30日）的『熱烈對話』，任何『惡意干涉都發局大巨蛋都審』的行徑，應該會就此打住！我愛台北，天佑台灣！」