英專家：女人不用費心結婚　單身沒小孩更快樂

▲英國行為科學專家多蘭表示，社會上最快樂的是未婚未育的單身女性。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

結婚是否會獲得幸福？英國倫敦政經學院（The London School of Economics and Political Science,LSE）行為科學教授保羅多蘭（Paul Dolan）研究發現，男性結婚的風險較小、能在工作中賺更多錢，並活得更久，比女性更能從婚姻中受益，而未婚人士的快樂感高於已婚夫婦，社會上尤其以未婚未育的單身女性最快樂。

據《每日郵報》報導，保羅多蘭在新書Happy Ever After指出，美國勞工統計局的「美國時間分配調查」（ATUS）中，比較未婚、已婚、離婚及分居者的快樂與痛苦程度，發現已婚者有伴侶同在時，表現的幸福感高於未婚者，但綜觀來看，社會上最幸福、最健康的人是沒有孩子的未婚女性。

▲多蘭也表示，已婚夫婦有更高的收入及情感支持，讓已婚人士更有能力承擔風險，並尋求醫療資源。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

多蘭表示，「相比起來，婚姻帶給男性『平靜』，使他們從中受益，除了冒較小風險，也能在工作中賺更多錢，還能活得更久，但另一方面，妻子必須忍受，而且比未婚者更早死」。他表示，如果是男性，那應該爭取結婚，但若是名女性，便無須費心在婚姻一事上。

不過也有其他研究顯示，男女結婚時，平均都能獲得一些經濟及健康優勢。多蘭表示，這可能是因為夫婦有更高的收入及情感支持，讓已婚人士更有能力承擔風險，並尋求醫療資源。

多蘭說，男性因為承擔風險較小，結婚對健康有更多好處，而中年已婚女性的身心風險則高於單身女性，雖然婚姻和小孩被認為是成功象徵，但也有許多女性因未婚未育，感受到社會的歧視，這項研究可能會減低她們的不適。多年來，關於婚姻影響幸福感的研究始終存在差異，德國2003年的一項研究表明，夫妻「蜜月期」時幸福感增加，但婚禮結束後一年便會恢復正常。