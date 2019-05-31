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「我和車子綁定出售」眼鏡妹賣車送自己　求30歲買家一起帶走

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

國際中心／綜合報導

印尼雅加達一名臉書暱稱為恰兒恰（Chaecha）的女子日前PO文，要出售一輛日產汽車（NISSAN），同時還附贈賣家本人，也就是要把自己和車子一起賣掉；結果雖然成功掀起話題，但也被網友調侃人口販賣是違法的，最後她自行刪除貼文，卻依舊無法平息這場風波，相關的截圖備份仍在網路上到處流傳。

綜合當地媒體報導，恰兒恰在文章中提到，這是一輛「與主人一起出售」的汽車，由於原車主已經過世，她想把車子和自己一起賣掉，所以希望能找到30歲到35歲的單身買家，而且商品只能綁定出售，不能分開買，最後還不忘附上聯絡方式，以及幾張自拍照。

「我和車子一起賣」，眼鏡妹PO文掀熱議。（圖／翻攝自Instagram／lambe_turah）

▲恰兒恰的貼文截圖仍在網路上瘋傳。（圖／翻攝自Instagram）

照片中的恰兒恰留著一頭黑色長髮，戴著眼鏡、皮膚白皙，雖然不是纖瘦類型的正妹，但外在條件也不差，因此很快在網路上掀起熱議。雖然大部分的網友都認為，恰兒恰應該只是想找個新的伴侶，才會故意PO出這種文章，而且也沒有講明售價；還有人半開玩笑地提醒，這麼做很像是在販賣人口，小心最後沒找到買家，反而還被帶進派出所。

這起「買車送主人」的事件越傳越廣，恰兒恰似乎也覺得繼續這樣下去不行，目前已經把貼文刪除，就連臉書帳號也消失了，但Instagram、YouTube上還是有很多截圖備份。不少看熱鬧的網友仍舊覺得很有趣，紛紛留言調侃，「我很感興趣耶，可惜我44歲了，不符合她的條件」、「我已經有妻子了，但假如按下確定鍵……我應該是付不了錢啦」。

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關鍵字：印尼,東南亞要聞

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