2車、12騎士轉彎撞護欄全消失　網友神解「隱形通道」魔法關鍵

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

「你看過中國新的霍格華茲入口嗎？」國外一名網友27日晚間在《reddit》拋出這麼一句話，並附上一段影片，只見光是短短22秒的時間，就有11名機車騎士、1名腳踏車騎士和2台轎車穿過護欄進入「隱形通道」。但很快就有網友點破影片的拍攝手法，真正的場景沒有橋和河流，灰白色的護欄應該是大樓的外牆。

影片中的畫面看起來就是一座橋，橋面畫有白色的斑馬線，路邊的停車格裡也停著車，橋下則是混濁的河水，一切看起來似乎沒有任何不對勁的地方，但下一秒，原本直行的機車騎士們紛紛左轉，直直撞上灰色的「護欄」，接著就這樣消失不見了，後來跟著轉彎的1名腳踏車騎士和2台轎車同樣直接消失在畫面上。

▲騎士們彷彿全鑽進「隱形通道」中。（圖／翻攝自推特／@bonjoviniz，下同）

這段22秒的短片很快在國外網友間流傳開來，不僅在《reddit》引發討論，就連土耳其、俄羅斯的網友也相繼轉貼到各大社群網站。但很快就有熱心的網友點破這個「隱形通道」的關鍵，其實只是利用錯位的拍攝手法而已，原本護欄的位置是一棟大樓的外牆，河水則是頂樓的地板顏色，而拍攝者是站在另一棟更高的大樓往下拍攝，騎士們轉彎後剛好就被大樓擋住身影，看起來才會像是「被消失」了。

不少網友原本瘋狂重播影片都找不出原因，後來看了別人的分析才恍然大悟，「原來我以為是水的地方，是大樓的樓頂啊」、「靠北，我至少盯著影片看了5分鐘，結果根本沒發現」、「他X的，我花了好多時間才看懂」、「知道是屋頂之後魔法就消失了啊」。

▼再仔細看一下就會發現，大家以為是河水的地方，其實根本不會流動。