　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

2車、12騎士轉彎撞護欄全消失　網友神解「隱形通道」魔法關鍵

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

國際中心／綜合報導

「你看過中國新的霍格華茲入口嗎？」國外一名網友27日晚間在《reddit》拋出這麼一句話，並附上一段影片，只見光是短短22秒的時間，就有11名機車騎士、1名腳踏車騎士和2台轎車穿過護欄進入「隱形通道」。但很快就有網友點破影片的拍攝手法，真正的場景沒有橋和河流，灰白色的護欄應該是大樓的外牆。

影片中的畫面看起來就是一座橋，橋面畫有白色的斑馬線，路邊的停車格裡也停著車，橋下則是混濁的河水，一切看起來似乎沒有任何不對勁的地方，但下一秒，原本直行的機車騎士們紛紛左轉，直直撞上灰色的「護欄」，接著就這樣消失不見了，後來跟著轉彎的1名腳踏車騎士和2台轎車同樣直接消失在畫面上。

2車、12騎士撞護欄全「消失」，「隱形通道」讓網友看傻眼。（圖／翻攝自推特／@bonjoviniz）

▲騎士們彷彿全鑽進「隱形通道」中。（圖／翻攝自推特／@bonjoviniz，下同）

這段22秒的短片很快在國外網友間流傳開來，不僅在《reddit》引發討論，就連土耳其、俄羅斯的網友也相繼轉貼到各大社群網站。但很快就有熱心的網友點破這個「隱形通道」的關鍵，其實只是利用錯位的拍攝手法而已，原本護欄的位置是一棟大樓的外牆，河水則是頂樓的地板顏色，而拍攝者是站在另一棟更高的大樓往下拍攝，騎士們轉彎後剛好就被大樓擋住身影，看起來才會像是「被消失」了。

不少網友原本瘋狂重播影片都找不出原因，後來看了別人的分析才恍然大悟，「原來我以為是水的地方，是大樓的樓頂啊」、「靠北，我至少盯著影片看了5分鐘，結果根本沒發現」、「他X的，我花了好多時間才看懂」、「知道是屋頂之後魔法就消失了啊」。

▼再仔細看一下就會發現，大家以為是河水的地方，其實根本不會流動。

2車、12騎士撞護欄全「消失」，「隱形通道」讓網友看傻眼。（圖／翻攝自推特／@bonjoviniz）

ET快訊
陸22歲正妹被當街割喉慘死！恐怖男友逼拍片遭拒　7刀殘殺放血
吸笑氣上癮！17歲女「脊髓神經」玩壞　一次狂用5大罐嗨爆變悲
柯文哲拍桌影片曝光！怒吼議員「市府被竊聽」7段喬蛋錄音被公開

關鍵字：reddit,錯位

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

彭博：中國再次「停購美國大豆」　關稅戰升級美中關係緊張

2車、12騎士轉彎撞護欄全消失　網友神解「隱形通道」魔法關鍵

爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　藍議員酸韓：我知你忙著選總統

北宜超狂漂移！超車失控衝向山壁　華麗自轉「車頭炸裂」保桿噴飛

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

女騎士「起立蹲下＋忘情擺臀」高速狂飆下秒放開雙手做體操

明日花綺羅不滿意孫生Size　羞談持久度「感覺他時間比較短」

潤娥難得大跳性感熱舞　TWICE.RV.BP的歌全都會！

蕭敬騰幫伴奏「照亮了我生命」　選手唱一半..王嘉爾.蕭敬騰.陳粒突上台

王彩樺跪地抱腿吳宗憲 　哭求「我的小孩還小」

酒駕撞死2人「一直減刑」判7年　男大生父痛哭：這就是台灣的法律

林依晨錄影淚崩！　親弟擁抱吐真心：謝謝妳來當我姊

2車、12騎士轉彎撞護欄全消失　網友神解「隱形通道」魔法關鍵

三度酒駕害兩命「賠3屋少判3年」　死者父哭紅臉：換不回我兒子的命

左右眼「輪流失明」數十次　她到眼科檢查卻「查無異常」

蘋果iPhone摺疊成「G形」　最新專利設計圖曝光

羅友志爆「藍營政治人物千人斬」！曾任縣市首長　丟槍陷害癡情女入獄

《怪奇物語》X Nike暑假最強聯名！11款單品、售價搶先曝光

粉絲再退一步就出車禍　UNINE李汶翰箭步衝上前「一把拉到身邊」MAN爆

不爽直接嗆出來！天生「撿到槍」星座TOP5　獅子我就不多說了

夢幻稀有糖？　低熱量且不會造成蛀牙的「阿洛酮糖」

郭台銘：若當總統，不會特赦陳水扁　科學驗病「違法就抓回去關」

「性愛島」50男床戰100女！　8月開始4天3夜：讓你幻想成真

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

新奇熱門新聞

12騎士撞護欄　網神解隱形通道..

香蕉掛著才壞得慢　她照做卻笑爆

阿伯珍藏軍服60年　臂章階級讓..

溪頭飯店驚見紅衣女　翹腳坐藏衣..

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

日本「癡漢保險」1個月160元

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

醫生推3招變大雕　免手術再次偉..

脫單靠月老！守住戀情靠「城隍夫..

影／不用開瓶器開酒瓶的6種方法

總統府藏屍骨！命理師：樑上全是..

聖母峰乾屍變地標　每具都有故事

噴屎A片來真的？女優喊：憋到想..

化身金粉女神　上原亞衣來撫慰…

更多熱門

相關新聞

岳母狂上門碎念　女婿靠小寵物反制

雖然常說「丈母娘看女婿，越看越有趣」，但也不一定適用在每個人身上。美國論壇「Reddit」就有一名網友發文表示，自己的丈母娘非常喜歡來他們家，讓她感覺毫無隱私，於是就想了奇招反制，在家裡養了一隻超大的狼蛛，讓害怕蜘蛛的丈母娘退避三舍。

老哥床戰嬌妻！4年後爆出恐怖真相

男友鑽戒求婚！她知真相崩潰：這枚前任的

洗碗機見按摩棒　媽怒嗆女兒：WTF

谷歌街景驚見男子「四腳朝天」 糗樣

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

新竹單親爸猝死　14歲少年沒錢葬父

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

韓國瑜陷婚外情　「王小姐」忙著這件事

柯文哲拍桌吼　台北市政府被竊聽

快訊／SJ前預備成員爆輕生

大學教官偷吃馬尾陸生！摸腿深吻全曝光

送女友賣淫　軟飯男「不知她去幹嘛」

吸笑氣上癮　17歲女玩壞脊髓神經

《木曜》五月天特輯出意外　泱泱大哭

林義守「210億投資」今全喊卡

幼兒園午餐突換三明治！2孩回家狂喊餓她氣炸

突開車門騎士猛摔！23歲男1秒爆頭慘死

荔枝椿象卵穿腳上　她4小時才發現

別為愛失去原則！「男人把到手」心態曝

台科大博士生樓梯猥褻！60歲婦人尖叫求救

更多

最夯影音

更多

爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　藍議員酸韓：我知你忙著選總統

北宜超狂漂移！超車失控衝向山壁　華麗自轉「車頭炸裂」保桿噴飛

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

女騎士「起立蹲下＋忘情擺臀」高速狂飆下秒放開雙手做體操

明日花綺羅不滿意孫生Size　羞談持久度「感覺他時間比較短」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面