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郭台銘：若當總統，不會特赦陳水扁　科學驗病「違法就抓回去關」

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

記者黃翊婷／綜合報導

表態參加國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘30日上節目接受專訪，被問到「假如當選總統，是否會將陳水扁抓回去關」，他明確回答，「我想我不會特赦。我覺得今天這個東西都可以科學判斷，如果證明他符合保外就醫的條件，那今天其他人關在監獄裡面，都應該照一樣的標準，如果他做了不應該的（事），就應該回籠，就這樣子，抓回去關。」

郭台銘接受TVBS《少康戰情室》專訪，節目下半段開始不久就談到前總統陳水扁的保外就醫爭議，他強調，法律應該是用來執行的，不是訂在那邊擺著不用，保外就醫有相關的法令，不能參加選舉、不能從事各種政治活動，「那如果說你參加這種活動，我覺得就要照法律去做」，不能因為對象是政治人物就什麼都不做，「因為政府換顏色了，很多東西法律就不去實施，這個東西我來做，一定對司法正義要求，你該怎麼辦就怎麼辦。」

假如當選總統，郭台銘不特赦扁，「違規就抓回去關」。（圖／翻攝自YouTube／少康戰情室）

▲郭台銘表明不會特赦陳水扁。（圖／翻攝自YouTube／少康戰情室）

而主持人趙少康接著提問，假如郭台銘當選總統，會把陳水扁抓回去關還是特赦，「現在賴清德顯然會特赦嘛，那蔡英文也是搖來搖去，她沒有特赦，我覺得這一點不錯。但是一直縱容他（陳水扁）在外面，如果你當總統，陳水扁還是在外面趴趴走呢？」

郭台銘首先明確回答，「我想我不會特赦」；至於是否會把陳水扁抓回去關，他表示，病情都可以靠科學判斷，如果證明陳水扁符合保外就醫的條件，那其他關在監獄裡的人都應該依照一樣的標準辦理，「如果他做了不應該的（事），就應該回籠，就這樣子，抓回去關。」

▼陳水扁保外就醫爭議不斷，曾有反對派民眾模仿他手抖的樣子抗議。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）

▲▼陳水扁出席凱校基金會募款餐會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 統派高喊：陳水扁你有罪！50人「路過」模仿手抖爆衝突　警築人牆遭推擠 。（圖／記者林敬旻攝）

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關鍵字：郭台銘,陳水扁,特赦

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