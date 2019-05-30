空服工會開直播「設限3條件」　長榮航空：罷工牽涉大眾應開放公評

▲長榮航空盼能公開直播勞資爭議協商會議，但雙方各持不同意見，至今仍喬不攏。（圖／桃園市空服員職業工會提供）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空勞資爭議未解，雙方除針對8訴求未達共識之外，對於協商會議是否開放直播也仍喬不攏，各持不同意見。長榮航空對此發出聲明重申，罷工行動影響旅客搭機行程，應用公開透明的方式讓社會公評。

雙方勞資協商會議已進行至第二次，長榮航空持續向桃空職工訴求重啟協商會議能夠直播及開放媒體旁聽。長榮解釋，這是因為桃空職工發起的罷工行動，直接嚴重影響搭機旅客的行程，牽涉到公眾利益，為確保民眾知的權利，讓關心此次協商內容的媒體、社會大眾及空服員，能接收到最完整的資訊，才希望用公開透明的方式讓社會公評，也避免密室協商後勞資雙方各自表述、混淆視聽造成社會不安。

請繼續往下閱讀...

長榮航空表示，桃空職工於5/24及5/29二次協商會議皆不願直播，卻在昨日協商會議前公開對媒體宣布，同意在罷工投票開票後的協商才願意有條件開放直播，並設定三個條件，分別是1.應由勞資雙方可接受的第三方人士主持，人選不限於官方2.應開放專業意見進入協商3.未來協商應限定次數。

▲長榮航空第二次勞資爭議協商會議，雙方針對8項訴求仍未達共識。（圖／桃園市空服員職業工會提供）

長榮航空認為，直播對社會大眾來說，是最能夠表達真實性和即時性的方式，因此直播的用意就是要忠實呈現協商會議的原貌，而不需要任何包裝，更不應該設任何限制，不單是長榮航空可以在此直播平台上將自己的論述說明清楚，桃空職工更可以將其為何要啟動罷工投票的原委及訴求和資方論述，這是一個能夠讓雙方完整陳述的最佳方法，也可以避免媒體在場外苦等，待閉門會議後才聽勞資開始各說各話的狀況，而且桃空職工本身的活動也常在其粉專上直播，為何對於這次重啟協商會議直播，桃空職工卻表示「直播對解決勞資爭議並無助益，更會導致不利的結果」，令人不解。

另外，桃空職工表示只有在罷工投票開票後的協商才能開放直播也令人費解，長榮航空昨日提出6月3日開第三次協商會議並且直播，桃空職工拒絕，但其表示若在6月10日開票後才可以有條件開放直播，導致最後無法達成共識。

再者，長榮航空與桃空職工對第三方公正人及專業人士的認知恐有落差，也可能會成為另一個爭議，更何況此次的勞資爭議，勞動部、交通部、桃園市勞動局均高度關注，也在雙方重啟協商後積極介入協調，除非桃空職工對於主管機關的公正性及專業性存有疑慮，才會提出不限於官方的條件。

▲長榮航空表示，直播的用意就是要忠實呈現協商會議的原貌，不應該設任何限制。（圖／桃園市空服員職業工會提供）

長榮航空強調，在與桃空職工的團體協商會議、調解會議及重啟協商會議中，皆秉持協商之誠意，針對其訴求提出具體對案，但反觀桃空職工在近兩次的重啟協商會議中，一方面宣稱欲盡速解決爭議，一方面卻未就公司所提任一方案具體回應，桃空職工此種消極的協商態度卻要求限定協商次數，實讓人感到無奈與疑惑。

「桃空職工近期多項片面抹黑造謠，已傷害雙方的互信，也使得空服員與公司的不信任不斷上升」，長榮呼籲桃空職工能將重心放在解決罷工爭議，讓勞資談判回到更有互信的溝通方式，共同讓事件圓滿落幕。