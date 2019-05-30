三連冠《遠見》評比五星首長　林智堅：要為新竹市帶來建設黃金時代

▲新竹市長林智堅三連冠《遠見》評比五星首長。（圖／記者季相儒攝）

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《遠見雜誌》2019年縣市長施政滿意度調查結果今天（30日）正式出爐！其在13縣市中獲得5星首長共四位，依北中南東順序排列，包括新竹市長林智堅、南投縣長林明溱、 屏東縣長潘孟安、花蓮縣長徐榛蔚等。其中，竹市長林智堅三連霸「五星市長」，滿意度達74.9%。對此，林智堅除了感謝市民朋友的支持與市府團隊努力外，也宣告新竹市將進入「建設的黃金時代」。

《遠見雜誌》自1995年至今，年年執行「縣市長施政滿意度調查」，不僅歷史悠久，更同時納入民眾對縣市長的施政滿意度、對施政表現的給分，以及教育、環保、警政治安、道路與交通、消防與公共安全、醫療衛生、觀光休閒，還有經濟與就業等縣市政府八大面向施政表現，依權數計算成績，論定星等，一直被公認是全台灣最具公信力、最能檢視縣市長與縣市政府團隊績效的重要指標。

而今年度《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查，一共訪問1.4萬多位各縣市民眾，六都則採用部分手機民調。綜合各縣市長的滿意度、不滿意度、施政分數與八大構面滿意度，得出各縣市長的施政滿意度星。其中，三連霸的新竹市長林智堅，今年滿意度達74.9%，不僅是新竹市史上最高，相較於2015年上屆首年，無論滿意度、不滿意度及施政分數，都是22縣市優化成效最佳首長。

《遠見》指出，今年縣市長滿意度成績名列前茅的幾乎都是連任老將，不僅滿意度一到六名皆由連任者包辦，最受矚目的六位五星得主中有五位是連任者，連任首長平均滿意度衝破70%為71.6%，林智堅市長滿意度74.9%，更比平均高出3.3個百分點。另針對今年的滿意度的八大施政構面，新竹市更逆勢奪下52%的「經濟與就業」面向好感度，位居第四，較去年躍進八名，拿到最佳進步獎。

對於拿下新竹市史上滿意度最高的市長肯定，市長林智堅表示，首先要非常感謝市民朋友的支持，以及市府團隊的共同努力，市政只有累積沒有奇蹟，他上任以來帶領團隊，努力向中央爭取超過120億，約1500項計畫，任期內約平均一天就為竹市爭取到一項補助。他也指出，今年將會有更多建設的成果一一完成，宣布新竹市進入建設的黃金時代。