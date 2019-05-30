做臉妹妹壽險都有300萬遠高於國人平均5倍　因為磊山林玲慧而翻轉身價

▲磊山保經業務總監林玲慧。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

對一些小資族、中高齡收入普通的保戶來說，若是遇到像會計系出身的磊山保經業務總監林玲慧，協助規劃每月投入1千等數千元保費，享有壽險100萬元，連做臉的助理妹妹都有300萬保額，遠高於國人平均不到70萬元身價之外，他們也都會優先投保意外、癌症等醫療險保障支撐保單主要核心價值。

正當保險局透過整頓儲蓄險，欲提高國人目前僅有60~70萬元的平均壽險保障額，希望扭轉民眾把保險當定存的錯誤觀念。其實，當我們決定購買保單時，自己有沒有思考壽險保障身故金的功能，還有為何偏愛「保本、還本」的思維，釐清自己人生意義：愛自己、孝順父母、不拖累家人，便較能釐清保險規劃功能。

▼磊山保經業務總監林玲慧（左二）因為出席一次創辦人李佳蓉（右二）讀書會，辭去會計事務所工做轉換到保險業。（圖／林玲慧提供）

這就是輔大會計系畢業的林玲慧，她遇到小資族、單身族詢問要如何買保險時，常丟出的問題。而她原本在會計事務所當查主辦查帳員，年薪破百萬時毅然決然離開待了9年事務所，「我是參加磊山創辦人李佳蓉的讀書會中，被問到自己要甚麼樣人生？」隔天就遞了辭呈，改變人生跑道。而查帳員是他學以致用的第一份工作，保險業則是第二份工作至今19年，她的年薪也早已翻倍更上層樓。

「以前查帳旺季要加班到深夜，壓力大到無人傾吐獨自流淚，只能在人去樓空的角落甩門發洩」，這就是讓林玲慧想要改變職場的一個關鍵，因為她說不知道自己的人生價值是什麼。現在，她有自己事業及專業力，可以協助保戶們透過保險轉嫁生命中可能遇到的風險，甚至還幫保戶子女找工作，鼓勵她們培養一技之長，並且跟著夥伴、保戶做公益幫助失學孩童。

▼磊山保經業務總監林玲慧製作公益活動書冊。（圖／林玲慧提供）

當看著保戶也一起成長提升家庭經濟力，更增加生活穩定度及安全感，林玲慧說「愛、關懷與責任」是給予自己的定位，也是堅定的生活哲學信仰。

林玲慧說，有些年輕人小資族或是一般受薪階層的早餐店員、做臉、洗髮助理等，會憂慮自己無法有多餘的薪水去買保險，而因此捨棄了解保險觀念。而當她逐一分析可以透過保單商品設計結構，每月花個1千元到數千元不等，也是可以買到壽險保障額度50萬元、甚至到100萬、300萬以上，而且還包括意外險等醫療險保障，先從零到有，再隨著投資自己讓本業收入增長，然後再視需求調整保單內容，愈早規劃愈能建立自己財商觀念。

▼磊山保經業務總監林玲慧，連續12年參加橫渡日月潭活動。（圖／林玲慧提供）