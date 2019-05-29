壽險業掀起增資潮　今年上半年4大壽險增資近500億元

▲今年上半年金融機構增資情況。（圖／記者戴瑞瑤製表）

記者戴瑞瑤／台北報導

受到今年初中美貿易戰復燃影響，市場波動加大，各金融業者開始增加銀彈備戰，尤其是壽險業，去年受到資本市場波動衝擊，今年開始積極增資「備存糧」，保險局今年已陸續核准4大壽險公司增資計畫，共增資近500億元，其中以南山人壽增資245億最多。

根據保險局統計，今年上半年已陸續核准4家壽險公司的增資計畫，包括台灣人壽將現金增資99.99億元，中國人壽也申請現金增資112.5億元，南山人壽現金增資245億元，國泰人壽則將發行無到期日累積次順位公司債，預計要募得100億元。4家壽險公司遞件申請增資，共增資金額約近500億元。

除了壽險業，銀行業也積極辦理增資。根據銀行局統計，截至今年上半年，包括中信金、星展銀行、中國輸出入銀行皆遞減申請現金增資，玉山銀行跟日盛銀行也辦理盈餘轉增資，總增資金額約185.83億元。

中信金今年初申請特別股現金增資99.99億元，星展銀行今年4月也申請現金增資22.5億元，中國輸出入銀行申請現增18億元；另兩家銀行辦理盈餘轉增資，玉山銀行盈轉增41.11億元，日盛銀行盈轉增4.23億元。

若將今年上半年增資的金控、銀行、壽險相加，金融業今年上半年已陸續申請增資高達743.32億元。金管會官員表示，中美貿易戰影響，金融業希望提前存糧備戰，以因應後續資本市場可能面臨的波動，因此提出增資計畫。