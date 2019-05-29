淨值比3%以下壽險須限期增資　宏泰人壽落入警戒區　

▲宏泰人壽恐會被先要求限期增資。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會將祭出雙重預警指標，新增淨值比標準，若落入標準警戒區，大股東就要限期或立刻拿錢出來增資，目前來說僅宏泰人壽1家落到警戒區，其餘壽險公司都過關，但後續市場變動誰也說不準，加上因應2022年會計大魔王IFRS 17，各家壽險不敢大意，紛紛提出強化資本結構計畫。

除了資本適足率須達200%的法定標準，金管會將新增淨值比作為雙指標，RBC達200%但未達250%，或淨值比介於2%到3%之間的壽險公司，必須提出限期改善計畫，例如限期增資；若RBC低於200%或淨值低於2%，必須立刻增資。

去年第4季受到全球股市波動，壽險業淨值大量蒸發。根據各壽險公司財報，截至去年底，雖然全數壽險公司RBC都高於200%，但若扣除分離帳戶資產，淨值比低於2%或不滿3%的，還有三商美邦人壽2.4%、全球人壽2.5%、新光人壽2.6%。淨值比低於2%的，則是宏泰人壽1.7%，且宏泰人壽RBC僅有225%，可能會被要求立刻進行現金增資。

到今年3月底市場回穩淨值回升，新光人壽淨值比已拉高到3.55%，全球人壽拉高到3.4%、三商美邦人壽拉到3%，這3家壽險脫離限期增資的警戒區，宏泰人壽淨值比則回升到2%以上，但仍不到3%，還在限期改善的警戒範圍。前5大壽險，像國壽淨值比已到7.95%，富邦人壽也達6.66%，南山人壽與中國人壽都在5%以上、台壽4.99%。

政治大學風管與保險系教授張士傑表示，面對有部分壽險公司指標可能在及格邊緣、大股東已無力再大幅增資，要面對的包括新會計公報、金管會加強監理力道下，能否找到策略性投資人、說服股東增資等，這些公司面臨的就是能否在市場上生存下去，會不會為政府創造更大的問題。

若是後段班壽險的股東無力增資要怎麼辦？保險局官員也表示，不是只有增資這一個改善方式，像是提出計畫調整投資資產，減少波動性高的資產，如外幣、股票等，不然就是從限制業務來控管保費流入的速度等。

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