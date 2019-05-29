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實支實付醫療險副本理賠　擬限制每人限買2張

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▲醫院,門診,掛號,領藥,輪椅,排隊領藥,老年,生病,病房,走廊（圖／姜國輝記者攝）

▲實支實付醫療險擬限制投保張數。（圖／記者姜國輝攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

《ETtoday新聞雲》27日獨家報導，保險局已發文給壽險公會，將研議實支實付醫療險副本理賠的控管，並且擬從限制張數、投保家數控管。據悉，壽險公會的初步意見是限制每人投限2家，最多投保2張，學生保險、團險不在此限，但仍未最終定案。

►獨家／實支實付醫療險「副本理賠」　擬對保戶限制投保件數或家數

保險局日前已發文給壽險公會，請壽險公會針對實支實付醫療險研議出可行的控管方案。據悉，壽險公會初步研議，民眾投保實支實付醫療險，向保險公司投保的家數限2家，整體投保張數限2張，實支實付的傷害醫療險則可分開計算。旅平險、團體保險、學保則不受限制。

因為不須修改法令，研議結果只需要保險局點頭，若順利的話今年下半年就可能上路。若是在上路前投保2張以上實支實付醫療限並不受影響。

保險局局長施瓊華向《ETtoday新聞雲》記者表示，其實目前各家保險公司本身就有在做額度控管，若保戶投保「同一家」保險公司的數張實支實付醫療險，每家公司都會有額度管控。

但主要問題在於，許多保戶是跟「不同」的保險公司投保數張實支實付醫療險。施瓊華指出，保戶擁有的數張實支實付醫療險若都是不同保險公司，因為每家公司商品的給付內容不同，對於保險公司來說很難做到額度控管，所以請公會研議，看是要從保戶的投保張數，或是投保的保險公司家數做控管。

施瓊華強調，民眾買太多可副本理賠的實支實付醫療險，例如A先生買了5張可副本理賠的實支實付醫療險，明明醫療費用只有20萬元，A先生卻能透過多張保單副本理賠領到高達100萬的理賠金，「這本身就會有社會道德觀感上的疑慮，保險公司本來就要去避免過度銷售引發的道德風險。」

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關鍵字：實支實付,醫療險,副本理賠,保險局

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