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保險局出手掐斷高儲蓄險保單　台壽總座：類定存商品將分年下架

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▲▼ 台灣人壽總經理莊中慶。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲台灣人壽總經理莊中慶。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會昨天(22日)招集國內所有壽險公司董事長開會，會中決議將研議訂定傳統型人壽保險門檻，並且拉高投資型人壽保險門檻比率，讓保險回歸到保障的本質，高儲蓄型的保單明年恐從市場消失。台灣人壽總經理莊中慶今天(23日)表示，金管會政策台壽一定會配合，一旦新規定上路，訴求IRR的類定存商品就會慢慢從架上消失。

保險局昨天晚間宣布，將研議建立傳統型人壽保險門檻比率，並提升投資型人壽保險門檻比率，確保保險業有承擔一定的死亡風險。換言之，民眾未來買到的儲蓄險或利變型壽險等，死亡保障將拉高，但生存金將減少，回歸保險「保障」的本質，未來民眾恐買不到高儲蓄型壽險。

台灣人壽總經理莊中慶今天表示：「政府政策我們一定會配合，保險回歸到保障跟健康或是退休長照，這都是自然的事情，保險公司應該把技術發揮在保障上，不應該在強調投資，這樣的政策也適合台灣現在的發展，我想業者都知道而且會遵守配合。」

台壽會如何因應？莊中慶表示，預計今年新契約保費在投資型商品上應該會將近250億到300億元，一種是類似目標到期債基金保單，另一種是一般的分期繳基金保單，接下來6月會上市一個保本型基金保單，慢慢希望朝保險局要的方向，不去鼓勵客戶「賭博」，也避免做不當銷售，也不銷售比較IRR(內部報酬率)的保險商品，「未來訴求IRR的類定存商品會慢慢從架上消失，會分年慢慢調整，但就要犧牲保費規模。」

【小辭典】IRR(內部報酬率)通常是民眾買儲蓄險、年金險時必算的公式，因為儲蓄險跟定存不同，提早解約會被扣解約金，若用IRR計算，以年繳保費、繳多久、領回金額來計算，就可算出保險期間真正的投報率。

會不會擔心衝擊到保費收入？莊中慶坦言，畢竟這些儲蓄險保單還是佔新契約保費(FYP)大宗，但保險局沒說馬上實施，可能是明年，會給保險公司一些緩衝期，應該讓保險公司慢慢調整，「我們(台壽)是先把躉繳跟6年期以下的儲蓄險商品都停賣了，目前還有一些美元保單在，因為美元沒有匯差問題，大部分保險公司若連外幣保單都停賣，可能就會有所謂保費懸崖的問題。」

但莊中慶也補充：「目前台壽整體保單資金成本大約3.6%，還算很高，假設明年要實施的話，我們可能衝擊不會這麼大。」另會留意實施後淨值是否受到衝擊，「但我們背後有一個金控，當需要增資時，金控會給我們協助。」

莊中慶說明，其實保險局這個政策前提是，希望保險公司在新會計制度IFRS17來臨時，能夠真正調整財務健康度，過去保險公司賣很多儲蓄險，累積越多儲蓄險，用錯配方式去換取投資的方式就越大，所以某些程度上政府在告訴保險公司，舊的部位可能現在要去想一個增資計畫，從現在開始到未來，新部位不應該用原來方法去累積保費，應該要調整從保障、健康著手，不然當2022年實施IFRS17時，新部位加上舊部位累積，到時候可能需要增資的金額對大股東來說會很高，對很多保險公司會產生很大衝擊，金管會此舉讓壽險業朝健全的路上走，這是對的。

台壽在2018年7月就把躉繳台幣儲蓄險停賣，就是意識到新會計準則IFRS17來臨會對保險公司產生衝擊。莊中慶說，台壽現在開始去做轉型跟調整，目前為止因為因為跟銀行還有一點合約，躉繳台幣儲蓄險第一季還是賣了一點點，但也不多。現在台壽分期繳商品大約貼近快到5成，健康險成長幅度也比業界高，佔新契約保費的3%，與業界相當。

也因為台壽沒有賣躉繳型儲蓄險，導致新契約保費下滑。莊中慶表示，台壽賣了一些投資型商品，讓保費規模量還維持在那，「所以我們每個月都會去看商品健康度，不是去看保費規模，用商品健康度是否朝長遠、健全來衡量，也就是保險局希望我們走的方向去做，從去年開始台壽也訂了一個5年計畫，讓保險公司體質可以轉型。」

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關鍵字：台灣人壽,儲蓄險,台壽,莊中慶

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