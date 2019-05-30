整頓儲蓄險／僅一張最高保額可達3億、免體檢額3千萬　鄭詠升建議調高

▲北海保經總經理鄭詠升 。（圖／記者湯興漢攝）

記者李蕙璇／台北報導

保險局要求各壽險公司針對類儲蓄險保單商品，須提高保障額度的設計，引起社會高度關注。北海保經總經理鄭詠升認為保險有「儲蓄＋保障」功能相當適合轉嫁人生中可能遇到的風險，以第一線業務通路傾聽保戶心聲，建議可同時檢討、調整「免體檢額度」與「最高保額」，讓預算較多的民眾選擇機會更多。

保險局5月22日宣布將訂定傳統型人壽保險門檻，整頓高儲蓄型保單。而金管會主委顧立雄並強調會要求各保險公司推出的商品「保險合約服務利益」（CSM）必須為正數，意即「不能賣虧損保單」，若舊有保單在一開始測試模型有誤，不排除要求保險公司停賣。

整頓類定存、類儲蓄型保單的消息讓保險業務通路措手不及，甚至有人擔心是否以後買不到這類保單。北海保險經紀人公司總經理鄭詠升對此認為無須憂慮，因為市場自然反映出需求，保險公司自然仍是會調整商品設計結構，推出符合主管機關政策與保戶期待的保單，而重要的是持有健康的保險觀念，即保險商品為轉嫁風險的核心價值。

▼北海保經總經理鄭詠升。（圖／記者湯興漢攝）

鄭詠升說，像他自己多年來規劃的壽險保障額度已累積到1,500萬元，提高保障額度是保險的本質。有的保戶可能因為將閒置資金較充裕，多傾向選擇有「儲蓄+保障」功能的保單商品時，以保險局現在提出的整頓政策，他則會從壽險倍數槓桿角度，建議也可同時檢討甚至可以提高一些保單商品的「最高保額、免體檢額度」。

目前市場上僅有一張10年期保單，最高可投保額度達3億元，其提供免體檢額度為3千萬。而其他保單商品的最高保額有達1億元的，免體檢額度最高為900萬元。儘管這些額度仍可滿足多數保戶需求，但對於較偏好使用類定存、類儲蓄險的高資產端保戶來說，若能提高最高保額及免體檢額度的誘因，應是可符合保戶期待的「儲蓄+保障」的保單商品。

而保戶為何偏愛類定存、類儲蓄功能的保單商品，以台幣計價的保單商品其滿期後回推平均利率約2.22%，而美元計價的保單商品平均利率近3.5%，因為保險公司設計該類商品的利率，確實比將資金放在銀行的定存利率高，也因此受到民眾青睞，加上有些民眾對於投資股市、基金債券等的風險波動較無安全感，更會湧入相對來說風險較低的保險市場裡。