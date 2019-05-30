　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

保險局重罰濫用「停賣效應」！失能險、儲蓄險與實支實付醫療險熱賣中

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼金管會召開「壽險業負責人座談會」，金管會保險局長施瓊華。（圖／記者湯興漢攝）

▲金管會保險局長施瓊華。（圖／記者湯興漢攝）

（新增保險局會重罰濫用停賣效應業者）

保險局今天重申如果查到保險公司、業務員、保經保代通路等，在臉書、LINE群組等公開社群使用「停賣、停售、高利率絕版、銷售快截止」等類似衝業績的行銷話術字眼，最高可罰保險公司1,200萬元、保經保代公司300萬元，而業務員部分則是可處罰停止招攬、撤銷保險證照登錄。而業務員內部群組也廣為宣傳保局重罰宣示，互相提醒與民眾聯絡訊息禁用「停售、改版、宣告利率調降、要買要快、錯過機會不再......」等用語。

記者李蕙璇／台北報導

由於保險局宣布研議訂定傳統型人壽保險門檻，並且拉高投資型人壽保險門檻比率，首當其衝即可能讓類定存、類儲蓄險銷聲匿跡。已有業務員接到保戶主動來電說要增加原購買類儲蓄險的額度，再加上今年元旦起陸續多家停賣有保證給付的失能險，以及未來可能控管實支實付醫療險副本理賠張數，預期這三類保單停售效應帶來的熱賣潮，將持續延燒到下半年。

金管會5月22日召集22家壽險公司董事長開會並宣布將研議訂定傳統型人壽保險門檻，並且拉高投資型人壽保險門檻比率，意味民眾未來買到的類定存、類儲蓄險或利變型壽險等，將拉高死亡保障，而減少生存金。而這也是保險局局長施瓊華所強調的，「單純儲蓄不是保險的本意，提高死亡保障，才會符合保險本身的商品性，避免過於理財性質，才是保險真正核心價值」。

類定存、類儲蓄險－保戶主動要增預算

《ETtoday新聞雲》記者今天詢問多家保險公司及保險經紀人公司、保險代理人公司等業務通路，得知已開始出現預期停售效應帶來的保單熱賣潮之勢。一位資深業務經理說，她有位保戶主動來電說要提高類儲蓄險保費預算，由於這類保單有的提供還本金並可作為節稅工具，所以當保戶得知未來可能買不到類似儲蓄的保單商品時，就想趁停賣前多買一些。

實支實付醫療險－副本理賠

此外，由於保險局希望基於損害填補原則，能控管實支實付醫療險的副本理賠張數，消息傳出也讓一些民眾請業務員幫忙試算這類保單保費的金額，考慮趁還未施行控管政策前早點完成投保，多家業務通路還說「實支實付醫療險」從去年傳出要修法少賣的政策之下，就讓許多民眾考量「雙實支實付」或是「3張實支實付」等醫療險的必要性及預算可行性。

失能險－取消保證給付項目

資深保險業務主管表示，從去年下半年就開始出現未來「實支實付」醫療險的副本理賠控管或是停售效應，民眾投保率提高之外，加上今年元旦起全球、新光、台灣、元大及遠雄人壽等，陸續宣布停賣舊的失能險保單或是取消有保證給付的失能險保單商品，確實也讓失能險今年前三個月的新契約保費收入較去年同期成長超過13%，而台灣人壽更是超過20%。

若是再加上類定存、類儲蓄險的新保單政策預期下半年施行，今年這三類「實支實付醫療險、失能險、儲蓄險」保單商品的停售效應熱賣潮，將會一波波持續延燒，應該也會帶動各家保險公司新契約保費收入較去年同期增加。

刊出：5-28 19：33　更新：5-30　09：19

延伸閱讀》

副本理賠風暴1／誰會買4張以上實支實付醫療險？傳「剖腹生產孕婦」

副本理賠風暴2／保險局限縮緣由　施瓊華從那第一槍道分明

副本理賠風暴3／政大教授彭金隆從「過度干預」　鬆口支持設上限

ET快訊
「韓國瑜因恐懼產生幻覺」！黃光芹PO三點分析：有些同情他了
租屋電費不能超過台電夏季電費！蘇貞昌宣布6/1三大新制上路
丫頭錄影中途被小鐘掀裙子！露出「紅色底褲」全場嚇傻

關鍵字：儲蓄險,停賣效應,保戶,保費,停售效應,失能險,類定存,類儲蓄,實支實付醫療險,保險局

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

保險局「根本沒有」核准儲蓄險　決定出手斬斷行銷話術

影／大衝擊！高儲蓄型壽險明年將絕跡　民眾難藉保單理財　

配合金管會政策　富邦人壽將降低銷售純儲蓄型商品

大陸也在控管壽險理財商品　2018年保費收入亞洲占比出現萎縮

保險局出手掐斷高儲蓄險保單　台壽總座：類定存商品將分年下架

南山補救投資型保單錯帳　無條件「多就給、少由公司吸收」補償

快訊／杜英宗下令取消申請書　南山人壽業務員鬆口氣免幫保戶「簽名」

業務員幫保戶「簽名」辦復效　老南山人：怕扛責任不敢寫

保險拒賠不開心找金融消費評議中心　61%解決率可省些跑法院時間

保戶建議調高判賠100萬、10萬額度　評議中心：須金管會同意

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

周杰倫「讀心術全猜中」超強！　 黑人、小亨堡被嚇到：太狂了

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

加熱菸品因「危害健康」不課稅　立委傻眼：傳統香菸就不會！？

黃立行「罕見發飆」嚇壞全場！　兇狠臉怒吼遲到學員「回去睡」

整頓儲蓄險／僅一張最高保額可達3億、免體檢額3千萬　鄭詠升建議調高

保險局重罰濫用「停賣效應」！失能險、儲蓄險與實支實付醫療險熱賣中

副本理賠風暴3／政大教授彭金隆從「過度干預」　鬆口支持設上限

副本理賠風暴2／保險局限縮緣由　施瓊華從那第一槍道分明　　

副本理賠風暴1／誰會買4張以上實支實付醫療險？傳「剖腹生產孕婦」

淨值比3%以下壽險須限期增資　宏泰人壽落入警戒區　

金管會祭2道緊箍咒　逼壽險大股東拿錢出來增資

壽險業10年最大增資潮來了　上半年4大業者籌了近500億元

實支實付醫療險副本理賠　擬限制每人限買2張

澳洲公開賽／周天成列第一種子拼奧運積分　麟洋配首戰泰國

搭機跟隔壁正妹聊整路好開心！　抵達後見大群粉絲才發現「她是人氣女神」

中美女主播激辯　牛彈琴：「三個細節」看出誰是贏家！

政壇「最終之戰」失敗！ 丁守中：臺灣選舉史上前所未有「荒誕現象」

櫻花妹太愛珍奶「一天狂喝27杯」　推崇變文化：還可以取代飯！

吃完藥直接躺下　恐潰瘍穿孔嚴重會沒命

《復仇者》拍攝地！喬治亞州通過「最嚴」墮胎法　迪士尼：沒人想在那工作

華聞快遞／廣東發行大灣區「專項債券」　金額達800億

載2外籍客到桃機　駕駛突抓胸口表情痛苦撞護欄…心臟病發猝死

大巨蛋都審　「亞洲巨砲」呂明賜現身力挺盼有顆巨蛋打棒球

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

保險熱門新聞

3類保單停賣效應加溫　保險局重..

保險局整頓高儲蓄型保單　各保險..

副本理賠風暴3／政大教授彭金隆..

副本理賠風暴2／保險局限縮緣由..

副本理賠風暴1／傳「剖腹生產孕..

大衝擊！高儲蓄型壽險明年將絕跡..

淨值比3%以下壽險須限期增資　..

獨家／實支實付醫療險「副本理賠..

葉啟洲、黃金木　支持整頓儲蓄險..

「儲蓄險」解約糾紛多　保戶常敗..

儲蓄保單不下架　富邦人壽要降宣..

壽險業掀起增資潮　今年上半年4..

實支實付醫療險副本理賠　擬限制..

保險局「根本沒有」核准儲蓄險　..

更多熱門

相關新聞

副本理賠風暴3／政大教授彭金隆從「過度干預」　鬆口支持設上限

政治大學保險系主任彭金隆之前對於保險局有意限縮副本理賠實支實付醫療險之案，公開表態認為「過度干預」。而今看到官方採取「控管張數」的策略，認為雖不是很完美，也至少是在阻卻道德風險中劃分區間，提供一項解決方案。

副本理賠風暴2／保險局限縮緣由　施瓊華從那第一槍道分明　

副本理賠風暴1／傳「剖腹生產孕婦」會買4~5張實支實付

實支實付醫療險副本理賠　擬限制每人限買2張

葉啟洲、黃金木　支持整頓儲蓄險、實支實付副本理賠

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘

熱門新聞

背殺蜜桃照被酸！西施霸氣正面曝光

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！

老婦腋下有腫塊 右手拇指黑痣癌變

富二代遊戲打輸　砍好友27刀斃命

才結婚2年…小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」

22歲男深夜外送滷味　竟撿到157萬

深夜重批中執會傷民主　賴將親上直播節目

讓蟑螂連抽「20支菸」結局震驚網友

PSY神隱認了現身YG社長酒席

多瑙河觀光船翻沉　7死19人失蹤

峮峮《大集合》水球濕身黑bra走光

Jennie爆「霸凌Lisa」鐵粉怒打臉

神隱19日！閃亮亮IG復活：不再是好好小姐

土城男注「10倍胰島素」弒父　冷靜等他斷氣...

她摩鐵被附身狂翻白眼　八字重男狂嗆結局曝

更多

最夯影音

更多

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面