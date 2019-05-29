金管會祭2道緊箍咒　逼壽險大股東拿錢出來增資

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

根據保險局統計，今年上半年已核准4家壽險公司增資，增資金額近500億元，主要就是因應金管會祭出兩招強化壽險業財務監管措施，市場預估今年壽險業增資可望突破千億元，將成為壽險業近10年最大的增資潮。

金管會主委顧立雄日前指出，雖然目前所有壽險公司資本適足率（RBC）都在法定標準200%以上，但去年底金融資產未實現虧損大，導致淨值大幅下跌，今年第一季市場回穩，淨值又快速回升，顯示壽險業淨值波動度太大。

因此，金管會將訂定雙預警指標，也就是除了原本法定標準RBC於200%以上外，還要訂定淨值比，當壽險公司淨值比低於3%到2%就要限期改善，低於2%就要立刻改善，改善措施就包括要求大股東拿錢出來增資。

雖然前幾大壽險公司淨值比都還在標準以上，但受到中美貿易戰等市場不確定因素，各家壽險公司都嚴陣以待，就怕一有變化導致淨值波動，就列入警示區，包括南山人壽申請現金增資245億元，台灣人壽增資99.99億元，中國人壽現增112.5億元，都是為了強化資本，因應日後資本市場波動。

國泰金總經理李長庚日前在法說會上就表示，去年第4季國泰人壽未實現損益流失700多億，雖然今年全部都回來了，但這也表示，一季可以負700多億，一季可以從負700多億到正400億，變動這麼大，為了維持公司穩健經營，經營團隊今年要向董事會跟股東會爭取現金增資，把整個股本結構再強化，希望運用現金增資來因應市場變化跟法規的變動，也呼應主管機關政策用普通股提升資本。

而富邦人壽依照內部自訂標準，RBC在250%以上先不考慮增資，但仍會視市場變動跟政策要求做考量。保險局官員表示，有大概了解其他家壽險未來增資規劃，要求各壽險公司強化普通股比重，估計到第3季壽險總增資金額會超過600億到700億元。能否全年突破千億元？保險局語帶保留，但若全年超過千億元，就會是2008年以來，近10年最大的增資潮。

除了訂定淨值比標準，金管會也祭出另一項政策，就是增訂保險業投資同業發行的次順債位、特別股等，超過淨值10%時，超過部分直接從資本扣除，10%以下依現行風險係數計算。一旦從資本扣除，就會讓保險業RBC下滑，若RBC不足200%，就須增資。

此舉無非就是要從投資端跟發行端雙重控管，保險局表示，這主要是防止一家壽險公司發生財務風險時，引發一連串系統性風險。因此，壽險公司最好直接用普通股增資，也就是要逼得大股東拿出錢來做增資。

交大資訊管理與財務金融系教授葉銀華表示，大部分保險業發的次順位債、特別股，都是保險同業在買，但保險業投資同業次順位債、特別股的額度愈高，風險傳染效果就愈大，如果某家保險公司出問題，就會渲染到別家保險公司，產生系統性風險，金管會管制這塊方向是正確的。

葉銀華認為，保險業的清償能力，除了看RBC，也要看淨值是否充足，股權是吸收風險最重要工具，金管會如果能藉此解決保險業投資同業發行次順位債、特別股的問題，就可慢慢逼資本不夠的保險公司用普通股增資，提高資本適足率，加深壽險業抵擋風險的能力。

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