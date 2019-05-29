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副本理賠風暴1／誰會買4張以上實支實付醫療險？傳「剖腹生產孕婦」

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▲▼懷孕,孕婦。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲孕婦。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李蕙璇／台北報導

保險局基於損害填補原則及道德風險，而研議控管各家壽險公司核保的實支實付醫療險副本理賠張數，目前壽險公會出部擬提出「2張」的建議案。而市場上到底有哪些人會買3張以上，甚至多達5張、7張的實支實付醫療險？據資深保險業主管指出，有準備剖腹生產及擔憂家族病史的高資產保戶。

《ETtoday新聞雲》記者詢問多家保險公司與業務通路，調查到底是哪些保戶會買超過2張以上的實支實付醫療險，而回覆內容幾乎都說「保戶平均買雙實支實付醫療險較多」（即1張正本理賠＋1張副本理賠），也有一些預算較多的保戶會選擇買2張副本理賠實支實付醫療險，還說目前壽險公司核保副本理賠的實支實付醫療險趨向嚴格，縱使想要買很多張副本理賠型，也不一定會獲得保險公司同意承保。

不過，到是有業者聽聞坊間流傳有專家建議「欲剖腹生產的孕婦，可規劃3張以上副本理賠實支實付醫療險」的消息，而讓此族群民眾會主動向保險公司或是業務員端購買多張實支實付醫療險。

據資深保險業高層表示，確實有聽過這種說法，甚至還聽保戶提起婦產科醫師也會提供「非自願剖腹生產」的診斷證明書，便於保戶申請醫療險理賠，而讓有位保戶可能剖腹生產花了10-20萬元，透過之前已先買到的4~5張以上副本理賠的實支實付醫療險，每張實支實付醫療險額度約15萬的情況之下，而最後獲得理賠保險金超過60~75萬元以上。

還有一位業務部門管理階層主管表示，早期確實有些預算較高的保戶會考量家族病史可能罹患重大疾病的風險，而會選擇購買6-7張副本實支實付醫療險。但近幾年因為保險局多次傳出要求壽險公司要考量道德風險及損害填補原則的情況之下，核保副本理賠門檻趨於嚴格，多傾向承保「3實支實付」醫療險（即1張正本理賠＋2張副本理賠），而採取雙實支實付醫療險（即1張正本理賠＋1張副本理賠）的保戶則為多數。

通常一般保戶多是先買1張實支實付醫療險，待經濟條件及預算較多時，才會衡量家庭風險等生涯規劃而須提高保障需求時，才會再加購1張副本理賠實支實付醫療險。若以30歲族群來說，1張實支實付醫療附約險的保費是單位數約2~5千元，為1年1約可續約，每年保費會隨著年齡增長調整級距，對年齡較長者的可能年繳保費達3~4萬元左右。

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關鍵字：副本理賠,實支實付醫療險,剖腹生產,孕婦,保險局,正本理賠,高資產

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