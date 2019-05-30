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砍斷儲蓄險震撼彈　錠嵂趙惠仙：愛保本還本民族特性使然

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▲▼錠嵂保經總經理趙惠仙。（圖／錠嵂保經提供）

▲錠嵂保經總經理趙惠仙。（圖／錠嵂保經提供）

記者李蕙璇／台北報導

保險局出手整頓民眾勿將保險當做定存，以及控管實支實付醫療險張數，重申保險核心價值及避免濫用之舉，近日引起社會震撼。錠嵂保經總經理趙惠仙表示，以其業務通路所招攬的保單種類分析，約3成為10年期以上及中長期退休規劃用途的儲蓄險，而近7成為壽險、醫療險等保障型保單，且多採雙實支實付醫療險。

錠嵂保經總經理趙惠仙表示，保險本質即為保障與轉嫁風險，既然是保障就應該關注到日後總有停止工作的一天。歷經軍公教年金改革、少子化、超高齡社會的現在，有尊嚴老年退休安養醫療、殘疾失能長期照顧等，買對保險提早規劃符合自己需求的保障顯得重要與符合保險價值。

民族特性：愛保本、還保型商品

由於國人傳統觀念，很害怕錢不見，喜歡「保本、還本」型的商品，加上經濟景氣因素及投資工具限制，多數人投資偏向保守型，因此多數理財方式多會選擇銀行定存及買保險，而才出現類定存、類儲蓄險之類的保費收入偏高的狀況，這是有其民族特性，而此觀念是否會因為保險商品設計改變而降低類儲蓄險的投保率，值得再關注。

▼錠嵂保經總經理趙惠仙。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲▼錠嵂保經總經理趙惠仙。（圖／記者戴瑞瑤攝）

生命無價，難以透過定價與規範

至於複數實支實付醫療險保單的規劃，事實上有其必要性。當單一家保險公司實支實付醫療保障或限額不足，或出現非理賠項目內的醫療資金費用缺口時，就需要雙實支實付的足額醫療保障規劃。

以錠嵂保經來說，會在業務員銷售端控管及篩選保戶的需求度，主要建議採取雙實支實付醫療險的規劃情況之下，如果是基於損害填補原則，會認為「生命無價」，難以透過定價與規範，更難論斷每個人是否值得更好醫療措施，若以保險公司的承受係數角度思考，現行的核保機制是否能有更精進的空間。

市場缺乏高端醫療險保單商品

尤其在二代健保、DRGS的實施下，健保財政日趨困難，自費項目越來越多，而且各家保險公司針對定期醫療險都有額度的上限。如果需要更高的額度或高端醫療水準，實務上國內目前並沒有高端醫療水準保障的保險商品可以投保，同時就單一家保險公司的商品就無法滿足，也就可能得加買另一家保險公司的保單因應。

透過保險能幫助民眾，早日康復返回工作崗位投入產能，避免家庭跟後續生活陷入困境，當然也能以此降低其他社扶負擔和社會問題。反之，則可能會衍生其他社會議題。

保單理賠資訊可適度公開透明化

趙惠仙還提到，由於醫療險理賠金額占壽險整體理賠額為最大宗，除了認同保險局採取以上的控管措施是一個可討論的方案之外，建議也可適度公開透明化壽險公司的理賠資訊，例如公布各個險種的理賠狀況、理賠金額，市場就會產生篩選的機制，並且可提供保戶評量，要買的保險是否可以對接預期的風險，是否有足夠適宜承受的能力，這樣市場就能幫助民眾找到比較適合的保險，就未必需要用到強制性的規範方式。

目前錠嵂雖會統整歷年來所招攬保戶保單的理賠資料加以分析，了解所代理的產壽險公司理賠速度、理賠範圍、調閱病歷比例、拒賠率等的狀況，提供給保戶及銷售端業務人員的保障與參考資訊，但畢竟資料是有限的，自然無法跟整個市場一起運作來得有效率，期望保險公司端的理賠資訊能更透明，提供更完善市場機制。

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關鍵字：儲蓄險,錠嵂,趙惠仙,保本,還本,民族特性,類儲蓄,類定存,保險局

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