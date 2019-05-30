壽險業爆增資潮　邵之雋：不耐長夜、追求速利業者終將退出市場

▲保險犯罪防制中心董事長邵之雋。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

保險局今年已陸續核准4家壽險公司共增資近500億元計劃，其中又以南山人壽增資245億最多。交通大學科技法律學院副教授、保險犯罪防制中心董事長邵之雋認為，提高資本適足率將是一條保險業的不歸路，不耐長夜、追求速利業者也終將退出市場。

根據保險局統計，今年上半年已陸續核准4家壽險公司的增資計畫，包括台灣人壽將現金增資99.99億元，中國人壽也申請現金增資112.5億元，南山人壽現金增資245億元，國泰人壽則將發行無到期日累積次順位公司債，預計要募得100億元。4家壽險公司遞件申請增資，共增資金額約近500億元。

交通大學科技法律學院副教授、保險犯罪防制中心董事長邵之雋認為，最近保險局所有的改革，將會造成保險業經營的典範轉移。以前保險業經營靠的是拉保單擴大資本規模、金融商品交易利差所得。

但是根據日本經驗，不論從人口或從保單結構來看，台灣透過開拓市場作為保險業成長動能已經進入尾聲，並進入成長放緩高原期。在市場規模逐漸僵固情況下，未來公司治理以及市場重整將是未來保險業發展的主要趨勢。

所以提高資本適足率將是一條保險業的不歸路，他讓保險業者面臨兩種選擇：一是透過不斷的資本投入維持穩健經營與市場競爭力，但這條路將「長夜漫漫」，未來能獲得的也僅只於略優於市場利率但穩定的報酬。不耐長夜，追求速利的業者則將慢慢地主動退出市場，轉投資其他行業。

▼文化大學法律學系教授兼財經法律組主任吳盈德。（圖／吳盈德提供）

文化大學法律系教授兼財經法律組主任吳盈德則認為，以公司經營權角度來看，有些企業大股東會透過增資改變股本結構而達到爭奪經營權。但以這次壽險業這次增資潮來看，較還看不出有此況。

由於外界向來對壽險業印象是「口袋很深、不缺錢」，增資的保險公司除了因應符合金管會的資本適足率與淨值比門檻政策之外，也是受到中美貿易戰及大環境經濟波動不定所引發的「儲備糧食」預期心理，而穩健的公司治理即是須回歸到保險本業，審慎評估投資標的與選項。

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