　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

新光人壽年底前暫不調降宣告利率　看市場同業情況再評估

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼ 新光人壽。（圖／ETtoday資料照）

▲ 新光人壽。（圖／ETtoday資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

面對保險局整頓高儲蓄險政策，部分壽險公司已經開始用停售部分純儲蓄險或以調降宣告利率來因應。新光人壽今天(30日)表示，目前新銷售的商品CSM（合約服務邊際利潤）都是正的，區隔資產投報率預估到年底都足以支撐宣告利率，目前宣告利率還是平穩，但後續仍會看市場同業狀況做評估。

保戶關心台幣保單宣告利率是否會調降？新壽指出，宣告利率的調降將從兩方向做考量，第一考量CSM（合約服務邊際利潤）會不會是負的；第二是會不會產生利差損。目前新銷售的商品CSM都是正的，區隔資產投報率預估到年底都足以支撐宣告利率，目前宣告利率還是平穩。媒體再詢問，若其他同業降宣告利率，新壽也會跟著降嗎？新光人壽回應：「我們會跟著來考量。」

新光金今天(30日)舉行線上法說會，會中公布新光金第一季合併稅後淨利55.4億元，EPS為0.45元，總資產規模逾3.7兆元，較去年同期成長9.8%，合併股東權益為1747.8億元，較107年底增加20.9%，每股淨值為14.3元。

主要獲利引擎新光人壽，受惠於全球市場回溫及負債成本持續改善，第一季合併稅後淨利38.5億元。截至第一季底淨值為973億元，比起去年底698億元增長，若將去年底投資性不動產未實現利益503億，若採公允價值入帳，第一季淨值將提高到1476億，今年第一季新壽淨值佔資產比將從3.5%提升至5.3%。

新壽第一季初年度保費(FYP)為303億元，其中外幣保單初年度保費(FYP)來到163億元，比起去年第一季153億元、年成長6.5%；高危險保費保障型商品FYP第一季為17億元，比起去年第一季13億元、年成長24.6%。

新壽也指出，目前高危險保費保障型商品對CSM貢獻超過3成，後續將嚴格控制台幣躉繳型儲蓄險，外幣保單比重將會偏高，持續推動外幣保單保障型商品銷售。

投資部分，新壽第一季總投資金額2.68兆，國外投資逾6成，海外固定收益部位主要配置於公司債及新興市場美元計價公債，截至今年第一季底，海外固定收益避險前平均息收報酬率約4.8%。第一季經常性收益約3.68%，比起去年底的4.11%降低，主要是因為台股絕大部分息收都是第二季做認列。

新壽第一季避險成本控制在1.59%，比起去年底1.72%下降，第一季外匯變動準備金餘額來到73億元，到目前5月底餘額已超過百億。新光人壽表示，避險部分會採用彈性避險策略，長期來講是希望避險是安穩的，商品策略上會先賣外幣保單，今年目標是7成新契約保費會來自外幣保單，可以節省較多避險成本。第二，用其他幣別做避險，像是人民幣等，再看美元強勢與否做彈性避險策略。

新光銀行第一季合併稅後淨利11.9億元，企金放款餘額較2018年底增加3.1%；整體放款餘額達5754.3億，年初至今成長1.5%。第一季財富管理收入達5.6億，較去年同期提升2.9%，銷售動能來自保險商品，保險手續費收入較去年同期成長29.3%。

新光銀行表示，今年將持續銷售利潤率較佳的分期繳及外幣保單，搭配投資類商品銷售，期望達成財富管理收入雙位數成長目標。

新光金獲利的第三引擎元富證券，今年度在自營及債券部位操作得宜下，第一季合併稅後淨利約4.8億元，較去年同期增加1.05億，稅後股東權益報酬率(ROE)約2.06%，稅後獲利於券商中排名第6。

ET快訊
半夜觀音山跑山！「G6眼鏡男」摔車磨破臉　廟公：遇到抓交替
楊丞琳和好友「老公老婆」相稱　李榮浩IG留1句話宣示主權Ma
大同區一男一女陳屍屋內！　女方「頸部有傷口」

關鍵字：新光人壽,新光金,宣告利率,儲蓄險

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

新光人壽年底前暫不調降宣告利率　看市場同業情況再評估

做臉妹妹壽險都有300萬遠高於國人平均5倍　因為磊山林玲慧而翻轉身價

砍斷儲蓄險震撼彈　錠嵂趙惠仙：愛保本還本民族特性使然

整頓儲蓄險／北海鄭詠升：保單設計可調升最高保額、免體檢額度

保險局重罰濫用「停賣效應」！失能險、儲蓄險與實支實付醫療險熱賣中

副本理賠風暴3／政大教授彭金隆從「過度干預」　鬆口支持設上限

副本理賠風暴2／保險局限縮緣由　施瓊華從那第一槍道分明　　

副本理賠風暴1／誰會買4張以上實支實付醫療險？傳「剖腹生產孕婦」

淨值比3%以下壽險須限期增資　宏泰人壽落入警戒區　

金管會祭2道緊箍咒　逼壽險大股東拿錢出來增資

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

開車出遊遇猴子把OO伸進車窗 老爸故意偷彈...竟被黃尿狂噴

周杰倫「讀心術全猜中」超強！　 黑人、小亨堡被嚇到：太狂了

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

新光人壽年底前暫不調降宣告利率　看市場同業情況再評估

做臉妹妹壽險都有300萬遠高於國人平均5倍　因為磊山林玲慧而翻轉身價

砍斷儲蓄險震撼彈　錠嵂趙惠仙：愛保本還本民族特性使然

整頓儲蓄險／北海鄭詠升：保單設計可調升最高保額、免體檢額度

保險局重罰濫用「停賣效應」！失能險、儲蓄險與實支實付醫療險熱賣中

副本理賠風暴3／政大教授彭金隆從「過度干預」　鬆口支持設上限

副本理賠風暴2／保險局限縮緣由　施瓊華從那第一槍道分明　　

副本理賠風暴1／誰會買4張以上實支實付醫療險？傳「剖腹生產孕婦」

淨值比3%以下壽險須限期增資　宏泰人壽落入警戒區　

金管會祭2道緊箍咒　逼壽險大股東拿錢出來增資

中美貿易戰兩敗俱傷　Fed報告稱台灣、南韓和東南亞才是真贏家

接生早產嬰嚇壞醫護　新手媽隔保溫箱淚崩「他像塊沒煮熟的生肉！」

日職／王柏融今天坐板凳未先發　將退出打擊排行榜

洪一中接12強教頭　林宗成：經驗豐富可勝任

【奧斯塔羅】最近的投資運勢如何？

整型為何當道？醫談「修修臉風潮」：每道傷口都有故事

《冰與火之歌》作者：靈感來自我養的烏龜　強大世界觀風靡全球23年

李宗霖戀愛雷達弱　對「未來女友」喊話：要熱情點

【廣編】遠雄左岸一家親　千人心連心辦桌饗宴

六一韓國瑜造勢少一味「攤販」　柯文哲：依法不能有交易行為

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

保險熱門新聞

3類保單停賣效應加溫　保險局重..

保險局整頓高儲蓄型保單　各保險..

副本理賠風暴3／政大教授彭金隆..

大衝擊！高儲蓄型壽險明年將絕跡..

副本理賠風暴2／保險局限縮緣由..

副本理賠風暴1／傳「剖腹生產孕..

砍斷儲蓄險震撼彈　錠嵂趙惠仙：..

淨值比3%以下壽險須限期增資　..

做臉妹妹壽險300萬高於國人5..

葉啟洲、黃金木　支持整頓儲蓄險..

整頓儲蓄險／鄭詠升建議調升「最..

獨家／實支實付醫療險「副本理賠..

「儲蓄險」解約糾紛多　保戶常敗..

儲蓄保單不下架　富邦人壽要降宣..

更多熱門

相關新聞

砍斷儲蓄險震撼彈　錠嵂趙惠仙：愛保本還本民族特性使然

錠嵂保經總經理趙惠仙表示，以其業務通路所招攬的保單種類分析，約3成為類儲蓄險，而近7成為壽險、醫療險等保障型保單，且多採雙實支實付醫療險。

整頓儲蓄險／鄭詠升建議調升「最高保額、免體檢額」

3類保單停賣效應加溫　保險局重罰濫用衝業績者

新光人壽Q1總保費收入718億　成長6.2%

葉啟洲、黃金木　支持整頓儲蓄險、實支實付副本理賠

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘

熱門新聞

荔枝椿象卵穿腳上　她4小時才發現

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！

男生敢愛不敢追的星座女Top 3 ！

老婦腋下有腫塊 右手拇指黑痣癌變

背殺蜜桃照被酸！西施霸氣正面曝光

網傳「絕美護士」IG曝光　脫口罩神正

PSY神隱認了現身YG社長酒席

富二代遊戲打輸　砍好友27刀斃命

才結婚2年…小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」

22歲男深夜外出　竟半路撿到157萬

Jennie爆「霸凌Lisa」鐵粉怒打臉

讓蟑螂連抽「20支菸」結局震驚網友

峮峮《大集合》水球濕身黑bra走光

多瑙河觀光船翻沉　7死19人失蹤

更多

最夯影音

更多

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面