新光人壽年底前暫不調降宣告利率　看市場同業情況再評估

▲ 新光人壽。（圖／ETtoday資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

面對保險局整頓高儲蓄險政策，部分壽險公司已經開始用停售部分純儲蓄險或以調降宣告利率來因應。新光人壽今天(30日)表示，目前新銷售的商品CSM（合約服務邊際利潤）都是正的，區隔資產投報率預估到年底都足以支撐宣告利率，目前宣告利率還是平穩，但後續仍會看市場同業狀況做評估。

保戶關心台幣保單宣告利率是否會調降？新壽指出，宣告利率的調降將從兩方向做考量，第一考量CSM（合約服務邊際利潤）會不會是負的；第二是會不會產生利差損。目前新銷售的商品CSM都是正的，區隔資產投報率預估到年底都足以支撐宣告利率，目前宣告利率還是平穩。媒體再詢問，若其他同業降宣告利率，新壽也會跟著降嗎？新光人壽回應：「我們會跟著來考量。」

新光金今天(30日)舉行線上法說會，會中公布新光金第一季合併稅後淨利55.4億元，EPS為0.45元，總資產規模逾3.7兆元，較去年同期成長9.8%，合併股東權益為1747.8億元，較107年底增加20.9%，每股淨值為14.3元。

主要獲利引擎新光人壽，受惠於全球市場回溫及負債成本持續改善，第一季合併稅後淨利38.5億元。截至第一季底淨值為973億元，比起去年底698億元增長，若將去年底投資性不動產未實現利益503億，若採公允價值入帳，第一季淨值將提高到1476億，今年第一季新壽淨值佔資產比將從3.5%提升至5.3%。

新壽第一季初年度保費(FYP)為303億元，其中外幣保單初年度保費(FYP)來到163億元，比起去年第一季153億元、年成長6.5%；高危險保費保障型商品FYP第一季為17億元，比起去年第一季13億元、年成長24.6%。

新壽也指出，目前高危險保費保障型商品對CSM貢獻超過3成，後續將嚴格控制台幣躉繳型儲蓄險，外幣保單比重將會偏高，持續推動外幣保單保障型商品銷售。

投資部分，新壽第一季總投資金額2.68兆，國外投資逾6成，海外固定收益部位主要配置於公司債及新興市場美元計價公債，截至今年第一季底，海外固定收益避險前平均息收報酬率約4.8%。第一季經常性收益約3.68%，比起去年底的4.11%降低，主要是因為台股絕大部分息收都是第二季做認列。

新壽第一季避險成本控制在1.59%，比起去年底1.72%下降，第一季外匯變動準備金餘額來到73億元，到目前5月底餘額已超過百億。新光人壽表示，避險部分會採用彈性避險策略，長期來講是希望避險是安穩的，商品策略上會先賣外幣保單，今年目標是7成新契約保費會來自外幣保單，可以節省較多避險成本。第二，用其他幣別做避險，像是人民幣等，再看美元強勢與否做彈性避險策略。

新光銀行第一季合併稅後淨利11.9億元，企金放款餘額較2018年底增加3.1%；整體放款餘額達5754.3億，年初至今成長1.5%。第一季財富管理收入達5.6億，較去年同期提升2.9%，銷售動能來自保險商品，保險手續費收入較去年同期成長29.3%。

新光銀行表示，今年將持續銷售利潤率較佳的分期繳及外幣保單，搭配投資類商品銷售，期望達成財富管理收入雙位數成長目標。

新光金獲利的第三引擎元富證券，今年度在自營及債券部位操作得宜下，第一季合併稅後淨利約4.8億元，較去年同期增加1.05億，稅後股東權益報酬率(ROE)約2.06%，稅後獲利於券商中排名第6。