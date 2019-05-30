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南山人壽今年再吞第5張罰單　炒股案又被重罰660萬

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▲▼南山人壽總部。（圖／記者李蕙璇攝）

▲南山人壽。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

保險局針對南山人壽缺失罰不完！4月時保險局已經針對南山連續兩次重罰，5月中再針對南山人壽開罰240萬元，沒想到新系統大亂還未解決，今天(30日)南山人壽又再遭罰660萬元，主要是去年7月炒股案的開罰，今年前5月南山人壽已經吞下5張罰單，累計保險局已對南山開罰1680萬元。

南山人壽去年7月爆出內部負責操盤台股鉅額資金的葉姓經理人，涉嫌在盤中將買股消息透漏給他自己成立的兩個Line群組「雙雙飆股大集合」、「阿雙SCA模組」，用LINE群組洩漏給200多人跟單，有涉嫌炒股、經營地下投顧公司的嫌疑。

而南山明明去年5月下旬高層就有接到外部人員檢舉，卻到去年7月媒體要報導時才通知金管會，讓保險局官員非常傻眼說：「南山現在來向保險局報告，是因為週刊要報導了，才來跟我們說。」隱匿長達2個月，甚至有想一手遮天嫌疑。

金管會接到南山通報，在去年進駐南山人壽金檢，發現南山人壽辦理國內股權人員利益衝突防範機制，還有重大偶發事件通報等程序都有重大缺失，今天(30日)正式針對南山人壽開罰660萬元，並命南山人壽立刻解除葉姓經理人職務，該名經理人5年內不得重回保險業。

保險局指出，葉姓經理人2016年3月就在南山人壽任職，應該要知道公司管控機制跟利益迴避，但卻在2017年成立LINE群組把公司操作透露給他人，甚至利用其配偶買賣當沖股票，其操作跟公司操作吻合，行為嚴重不當，因此解職。

▲▼金管會召開「壽險業負責人座談會」，南山人壽董事長杜英宗。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽董事長杜英宗。（圖／記者湯興漢攝）

保險局副局長王麗惠表示，南山人壽在去年炒股案上，主要有兩大最大缺失，南山人壽在股權人員利益衝突防範機制上，沒有做到相關查核、監督機制，導致作業規定「有流於形式」，不能確實發揮內控制度有效性，針對這項開罰480萬元。

第二，南山人壽重大偶發機制有缺失，明明南山在5月底就接獲民眾檢舉，但卻沒有設置緊急應變團隊機制處理，也沒有向保險局通報，等到媒體去年7月中旬報導時，才趕緊通報保險局重大偶發事件，顯示南山人壽重大偶發通報判斷機制有系統性重大缺失，針對這項開罰180萬元。

根據保險局統計，今年前5月份，南山人壽已經收到5張罰單，其中4張是重罰罰鍰，共開罰1680萬元，還有21項糾正，共有3名經理人被停職，還有1名經理人被解職。

南山人壽今年才因為換更改繳費方式，造成多張保戶保單停效，4月份遭保險局重罰600萬，總經理更是被停職半年，隔天保險局再因為南山投資缺失再祭出一張180萬罰單。

之後又發生斥資百億的新系統，不斷出現保戶解約金算錯、投資型保單下錯單等狀況。金管會主委顧立雄跟保險局局長施瓊華都祭出最後通牒，要求南山人壽6月底前要完成新系統的改善。

可是在新系統缺失大罰單還沒出來前，沒想到保險局又再次抓到南山人壽在資安跟違反個資法上的缺失，5月17日對南山人壽開罰240萬元；今天再次針對去年炒股案重罰660萬元。

金管會主委顧立雄已經透露，待南山新系統穩定下來後，保險局還會做出後續處置，意思就是除了今年已經開出的5張罰單，今年還會再次大舉開罰，甚至會衡量南山過往的所有缺失。

▲▼財政委員會,金管會主委顧立雄。（圖／記者季相儒攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者季相儒攝）

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關鍵字：南山人壽,保險局,金管會,保險局,炒股案

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