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又被重罰660萬　南山人壽：已向用LINE涉炒股經理人求償商譽損失

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▲▼南山人壽總部。（圖／記者李蕙璇攝）

▲南山人壽總部。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

南山人壽晚間針對金管會裁罰660萬一案，強調該案已透過司法訴訟向涉嫌炒股投資部經理人求償之外，也會加強查核內控及落實緊急應變通報機制。

據悉，台北地檢署檢察官已開庭偵訊該名涉嫌炒股經理人，並調查帳戶及資金流向。由於南山人壽在案發後加以調查並未發現公司有具體的受損部分，將求償商譽損失。

目前檢調單位根據南山人壽提供的資料，了解葉姓經理人離職前名下的5個證券戶頭中，沒有股票等交易紀錄，而進一步調查其任職南山人壽期間，是否透過親友等相關關係人或借名人頭戶買賣股票，以及葉姓經理人是否自己經營或是透過他人經營二個Line群組，涉嫌洩漏公司交易消息，收取Line群組人員費用，圖利自己與他人等涉及觸犯背信罪等違法部分。

南山人壽晚間表示，對於公司前員工葉姓經理人涉嫌炒股疑義，已查明案情事實，保戶權益並未受到影響，但就其個人的不當行為，已主動移送檢調偵辦，目前正由司法機關審理中。

而對於經理人辦理投資業務，設有嚴格之內部控制制度，並落實執行，以防範利益衝突。對於主管機關裁罰之缺失事項，本公司已檢討改善，加強查核、監督機制，落實緊急應變通報機制，防範日後再發生類似的問題。

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關鍵字：南山人壽,LINE,炒股,商譽損失,保險局

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