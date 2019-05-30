2019高校畢業歌票選／成功高中《岔路》

《岔路》

作詞：尹威立

作曲：高奕頎

演唱：尹威立 許智崴 柯翰儒

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創作理念：

人生選擇無數，在迷茫的年紀中選擇正確的道路，需要深思熟慮，如同岔路般，向前，無法回頭，同時也得為錯誤的選擇擔起責任，並從中醒悟。

歌詞：

翻開書角那邊沿

有多少的回憶在盤旋

幻想曾經閃耀那一天

此刻再難留戀

年少輕狂都為你熬夜

夜色清冷翻覆著不停歇

多少時候孤寂向前

依然留在這三年

擦肩而過有多少人

而心有多真

信念又多深

堅定的眼神

最後還是我幼稚的轉身

炙熱的淚痕

在新的旅途

不同的交叉路

總會迷途 會醒悟

要怎麼讓我義無反顧

仍千叮萬囑

淚已付諸

來得太倉促

在新的旅途

不同的交叉路

總會迷途 會醒悟

要怎麼讓我義無反顧

聚散也交付

重生也領悟

花開的舊故

滄海一粟的青春

勾勒千年萬年緣分

熱血揮灑成夢醒時分

夢想是否成真

青石上刻著厚德載物

自強不息是共同的追逐

台上黃梅聲聲起舞

迴盪卻為殊途

擦肩而過有多少人

而心有多真

信念又多深

堅定的眼神

最後還是我幼稚的轉身

炙熱的淚痕

在新的旅途

不同的交叉路

總會迷途 會醒悟

要怎麼讓我義無反顧

仍千叮萬囑

淚已付諸

來得太倉促

在新的旅途

不同的交叉路

總會迷途 會醒悟

要怎麼讓我義無反顧

聚散也交付

重生也領悟

花開的舊故

早上起床穿上白衣黑褲

捷運等了好久徬徨無助

遲到後門已關只好去吃華國

十八號蒜辣不小心加了太多

心裡只想回家但卻沒有辦法

只好拿出手機狂按普攻推塔

你我之間尷尬是否已經融化

內心掙扎不想留下傷疤

多想回到學測前的社團成發

每天放學練習只想變更強大

雖然回家歷經爸媽瘋狂轟炸

但仍然無法阻止我們往上爬

畢業考白紙滿天飛舞

高中三年我歷歷在目

自強不息厚德載物

邁向未來成功之路

